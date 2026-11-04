به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در ساری، با اشاره به ضرورت شکرگزاری عملی نعمت‌های الهی اظهار کرد: شکر نعمت تنها به بیان زبانی محدود نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، حفظ انسجام و وحدت میان مردم و مسئولان است. همه باید در کنار یکدیگر و برای حفظ منافع ملی تلاش کنیم.

وی با اشاره به ماهیت روابط ایران و آمریکا افزود: رابطه ما با آمریکا بر اساس اعتماد و سازش پایدار شکل نمی‌گیرد و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌های طرف مقابل تکیه کرد.

معافی با استفاده از تمثیل گرگ و گله، نسبت به غفلت در برابر طرف مقابل هشدار داد و گفت: مازندران سرزمین چوپان‌زادگان است و مردم این منطقه با رفتار گرگ آشنایی دارند. گرگ ممکن است به‌تنهایی در اطراف گله پرسه بزند، اما هنگام حمله از فرصت و غفلت استفاده می‌کند. بنابراین نباید ظاهر آرام شرایط موجب نادیده گرفتن خطرها شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به مذاکرات و تقابل‌های گذشته ایران و آمریکا تصریح کرد: تجربه ۲۱ دور مذاکره نشان داده است که مذاکره بدون تضمین و هوشیاری نمی‌تواند مانع زیاده‌خواهی طرف مقابل شود.

وی همچنین مدعی شد ایران در رویارویی‌های نظامی گذشته با آمریکا و گروه‌های مورد حمایت آن به پیروزی دست یافته است.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی و نفت ایران خاطرنشان کرد: زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ محدود به نیازهای واقعی آنها نیست و همان‌گونه که گرگ بیش از نیاز خود به گله آسیب می‌زند، آمریکا نیز به دنبال گسترش نفوذ و دست‌اندازی به منابع و منافع کشورهای منطقه است.

معافی با اشاره به تعبیر رهبر شهید انقلاب درباره رابطه ایران و آمریکا به رابطه گرگ و میش، بر ضرورت حفظ آمادگی و پرهیز از اعتماد بی‌ضابطه تأکید کرد و گفت: باید با شناخت دقیق رفتار طرف مقابل، از منافع کشور و دستاوردهای ملت صیانت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراحل مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی دارای مراحل سقوط نظام پیشین، پیروزی انقلاب و صدور پیام آن است و امروز باید با نگاه به افق‌های پیش‌رو، زمینه تحقق وعده‌های الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را فراهم کنیم.

این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی و آنچه گسترش نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی خواند، گفت: آثار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌توان در عرصه‌های مختلف مشاهده کرد و این مسیر را باید با حفظ وحدت، انسجام و اتکا به ارزش‌های دینی ادامه داد.

معافی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت مردم و مسئولان و حفظ دستاوردهای کشور، ابراز امیدواری کرد پرچم انقلاب اسلامی به دست حضرت مهدی(عج) سپرده شود و سخنان خود را با ذکر صلوات و دعای فرج به پایان رساند.