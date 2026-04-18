به گزارش خبرنگار مهر، نخستین محفل شعر استانی با عنوان «امین» در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.

در این آیین، میثم محتشم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ضمن خیرمقدم به شاعران و هنرمندان، اظهار داشت: انتخاب نام «امین» برای این محفل، به‌پاس تخلص شاعرانه رهبر معظم انقلاب و ارج‌نهادن به جایگاه ادبی ایشان صورت‌گرفته است.

وی با اشاره به اشعار ماندگار رهبری، افزود: ابیاتی نظیر «هر چند امین بسته دنیا نیم اما/ دل‌بسته یاران خراسانی خویشم» هیچ‌گاه از اذهان ادب دوستان پاک نخواهد شد.

محتشم، تأکید کرد: امروز به برکت خون شهدای دفاع مقدس و جبهه مقاومت، نظام اسلامی مسیر سربلندی خود را ادامه می‌دهد و امیدواریم سالی سرشار از پیروزی و موفقیت برای جامعه اسلامی و ایرانیان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، یک رباعی را به یاد شهدای لاریجانی و سلیمانی، با الهام از دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) تقدیم کرد.

در ادامه، شاعران حاضر در این محفل از نقاط مختلف استان لرستان به خوانش سروده‌های خود پرداختند.