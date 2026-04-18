استاندار لرستان روز دختر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر را به بانوان و دختران ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
فرارسیدن دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها فرصت مغتنمی برای گرامیداشت آن بانوی بزرگ و وارسته است، بانویی که در طول حیات پر بارشان نقش بیبدیلی در تبیین معارف شیعه و اسلام عزیز داشتند.
حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها با داشتن نقش تاریخی - تمدنی، به ترویج مودت اهلبیت از مسیر عواطف بیآلایش و لطیف دخترانه اقدام نمودند و ضمن الگوپردازی و اسوه سازی از دختر در طراز اسلامی برای نسلهای آینده؛ نقش بزرگی در اعتلای جایگاه زنان و دختران در نهاد خانواده و جامعه ایفا نمودند.
امروز نیز دختران و بانوان این سرزمین اسلامی با الگوبرداری از این بانوی برجسته، به نقشآفرینی در سنگر خانواده، جامعه و جهاد برداشتهاند و با حضور خود در پشتجبهه در دوران جنگ تحمیلی ۸ساله و امروز نیز با حضور مستمر در خیابانها، به یاری و انگیزهبخشی نیروهای مسلح در میدان و صف جنگ پرداختهاند. تاریخ بزرگ ایران اسلامی هیچگاه این نقشآفرینی را از خاطر نخواهد برد، همانگونه که دختران قهرمان این سرزمین بر سکوهای افتخار «کولهپشتیهای» دختران بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب را بهعنوان نماد اقتدار و مظلومیت این سرزمین، به جهانیان نمایش میدهند.
روز دختر فرصتی است تا با قدردانی از حضور عفیفانه، همدلانه و آگاهانه دختران این سرزمین، گامهای بلندی برای تسهیل آینده و تعالی هرچه بیشتر آنان برداشته شود.
اینجانب ضمن تبریک و تهنیت این روز بزرگ به حضور دختران و بانوان شایسته ایران عزیز و آرزوی شادکامی و توفیق برای ایشان، اعلام میدارد، دختران سرزمین ما، جلوههای ماندگاری از عفت اسلامی، عزت ایرانی و کمال هستی هستند.
