خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شامگاه شنبه، میدان شهدای ذهاب رشت رنگ دیگری دارد. رنگی که شاید سال‌ها پیش فقط یک رنگ ساده بود، اما امروز در قاموس انقلاب اسلامی، تبدیل به یک روایت شده است. یک رمز. یک امضای ماندگار بر تارک تاریخ.

قرار شبانه مردم رشت، همزمان با شب میلاد کریمه اهل بیت(س)، حضرت فاطمه معصومه(س)، در میدان شهدای ذهاب رشت برگزاری شد. اما آنچه این مراسم را از سایر آیین‌های دهه کرامت متمایز کرده، غلبه رنگی آشنا و در عین حال پرمعناست: صورتی. نه یک رنگ که یک جهان حرف. نه یک طیف که یک حماسه.

رنگ صورتی؛ از حسینیه شهید تا موشک نقطه‌زن

انگار رنگ صورتی در انقلاب اسلامی ما، این روزها تبدیل به اسم رمزی برای ماندگاری شده است. از حسینیه صورتی آقای شهیدمان تا موشک صورتی روانه شده به سرزمین دشمن توسط «سربازان آقاسیدمجید نقطه‌زن»، همه و همه گواه نقشی است که بانوان انقلاب اسلامی با الگوی سوم زن مسلمان بر تارک تاریخ نقش زده‌اند.

الگویی که امامین انقلاب ترسیم کردند؛ زنی که هم مادر است، هم همسر، هم فعال اجتماعی، هم مدیر، هم رزمنده، هم راوی، هم پرچمدار. زنی که نه شرقی شده و نه غربی، بلکه خودش الگوست. الگویی برای تمام زنان عالم که می‌خواهند هم عفیف باشند و هم مقتدر. هم در خانه بدرخشند و هم در میدان و امروز، دختران این سرزمین، میراث‌داران این الگو شده‌اند.

اما امسال، قصه فرق می‌کند. امسال «امیدان آینده امام سید مجتبی» در اقدامی جالب و ستودنی، با موشک‌های صورتی در میدان حاضر شده‌اند. نه موشک واقعی که موشک‌هایی از جنس اراده، از جنس پیام، از جنس روایت.

موشک‌هایی که این بار قرار است پیام مقاومت نسل‌های گوناگون زنان و دختران سرزمینمان را به دنیا مخابره کنند. موشک‌هایی که فریاد می‌زنند: «ما هنوز ایستاده‌ایم. ما هنوز پای کاریم. ما هنوز صورتی‌های انقلابیم.»

این موشک‌های صورتی، سلاحی برای جنگ نرم‌اند. سلاحی برای روایت‌گری. برای گفتن این حقیقت که دختر ایرانی در روز حادثه، پیش‌قراول دفاع از کیان جمهوری اسلامی است. سلاحی که دشمن را در همان جنگی که خودش طراحی کرده، به زانو درمی‌آورد.

دختران؛ آینده‌سازان اقتدار ایران

خلاصه اینکه؛ صورتی‌های آینده‌ساز، برای پیشرفت و اقتدار روزافزون ایران عزیزمان پای‌کار آمدند. این بار دختران و زنان این سرزمین کهن، دشمن را در جنگ نرم به زباله‌دان تاریخ روانه کرده و روایتگر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان هستند. باذن‌الله.

صحنه‌هایی که امشب در میدان شهدای ذهاب رشت رقم می‌خورد، تنها یک جشن ساده یا یک مراسم معمولی دهه کرامت نیست. روایت‌گری است از نسلی که فهمیده است زن ایرانی، هم نجیب است و هم مقتدر. هم مادر است و هم فرمانده. هم در خانه می‌درخشد و هم در میدان.

نسلی که فهمیده است صورتی، رنگ تسلیم نیست؛ رنگ ایستادگی است. رنگ مهربانی توأم با صلابت. رنگ دخترانی که از حضرت معصومه(س) آموخته‌اند که می‌شود هم کریمه بود و هم در میدان مبارزه با ظلم، قامتی استوار داشت.

و چه زیباست که این اتفاق، در شب میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) رقم می‌خورد. بانویی که در تاریخ تشیع، نماد علم، کرامت، غیرت و مقاومت است. بانویی که هجرت کرد تا از برادر دفاع کند. بانویی که در راه ولایت، جان داد. بانویی که امروز حرمش، پناهگاه عاشقان و قرارگاه مقاومت است.

دختران امشب میدان شهدای ذهاب رشت وامدار همان بانوی کریمه‌ و همان الگو هستند. وامدار همان راهی که از فاطمه زهرا(س) به فاطمه معصومه(س) رسید و امروز در دستان دختران این سرزمین، همچون مشعلی فروزان، راه را برای آینده‌ای روشن روشن می‌کند.