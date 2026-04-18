۲۲۰۰ خادمیار رضوی در شاهرود فعالند؛ توزیع ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدیان بعد از ظهر شنبه در نشست خبری برنامه‌های خادمیاران رضوی و کانون‌های خدمت شاهرود به میزبانی دفتر کانون‌های خدمت رضوی این شهرستان اعلام کرد: برنامه‌های دهه کرامت امسال به همت کانون‌های خدمت رضوی از فردا یکشنبه ۳۰ فروردین ماه در سراسر شاهرود و در محورهای مختلف آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال برنامه‌های دهه کرامت، ایران امام رضا (ع) متحد، مقتدر و پیروز خواهد بود، افزود: کانون های خدمت رضوی بنا به عملکردشان در بخش‌های بسته‌های معیشت و محرومیت زدایی، آموزش، فرهنگی، مشاوره رایگان حقوقی، خانواده و ... طی ایم ایام اجرای برنامه خواهند کرد.

رئیس کانون‌های خدمت رضوی شاهرود با بیان اینکه دو هزار و ۲۰۰ خادمیار رضوی در ۲۰ عرصه خدمتی در قالب ۷۰ کانون خدمت رضوی در شاهرود فعالیت دارد، گفت: این کانون های خدمتی در سال ۲۰۰ مصداق خدمتی را در شهرستان شاهرود اجرا می‌کنند.

احمدیان با بیان اینکه خادمیاران رضوی در قالب عرصه‌های ۲۰ گانه خدمتی و مصادیق ۲۰۰ گانه خدمت در طول ماه به جامعه هدف ارائه خدمت می‌کنند، افزود: برای مثال کانون خدمت رضوی در حوزه سلامت ۱۴ مصداق خدمتی دارد که کادر درمان خیر و نیک اندیشی که افتخار خادمیاری دارند در ماه یکی از این خدمات را انتخاب و ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر خادمیاران رضوی رسمی گروهی از مردم خیر شهرستان هم در سطح مساجد و محلات خدمت‌رسانی به جامعه هدف عمدتا نیازمند را دارند، تاکید کرد: مجموعا در سال گذشته یک میلیون نفر خدمت در شاهرود توسط خادمیاران و خیران در بخش‌های مختلف انجام شده است.

رئیس کانون خدمت‌های رضوی شاهرود با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز کانون های خدمت و چایخانه‌های رضوی در طول سال گذشته خدمات خوبی ارائه کردند، گفت: در سال قبل برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی در ۳۰ مسجد شاهرود به اجرا درآمد همچنین هشتم هر ماه محفل ذکر رضوی در شاهرود برگزار و با استقبال خوب مردم نیز روبرو شده است.

احمدیان با بیان اینکه در سال قبل شش هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی و ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم نیز در شهرستان شاهرود به همت کانون خدمت‌های رضوی توزیع شده است، تاکید کرد: در دهه کرامت امسال نیز این اقدامات انجام خواهد شد.

رئیس کانون خدمات رضوی شاهرود با بیان اینکه با توجه به شرایط جنگی در سال جدید نیز کانون‌های خدمت رضوی اقدامات خوبی را انجام داد که پویش‌های مقاومت و برنامه‌های ابلاغی آستان قدس از جمله آن‌ها است، تاکید کرد: ویژه برنامه‌های دهه کرامت امسال نیز با رنگ و بوی تبیین مقاومت مردم در برابر استکبارگران اجرایی می‌شود.