رتبه سوم آذربایجان شرقی در تولید سیست و بیوماس آرتمیا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز نوروزی روز شنبه گفت: مقدار تولید بیومس آرتمیا در استان ۹ هزار و ۵۱۰ کیلوگرم و سیست آن ۴۷۰ کیلوگرم است و در مجموع ۹ هزار و ۹۸۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ تولید سیست و بیومس آرتمیا داشتیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی با تولید ۹.۹۸ تن سیست و بیوماس آرتمیا موفق شده است رتبه سوم کشور را در این بخش کسب کند ادامه داد: این استان با داشتن شرایط اقلیمی مناسب و منابع آبی ویژه، یکی از قطب‌های مهم پرورش آرتمیا در کشور محسوب می‌شود و نشانه رشد قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی آبزیان در شمال غرب کشور است.

نوروزی ادامه داد: آرتمیا به‌عنوان یک سخت پوست ریز آبزی، نقش کلیدی در صنعت تکثیر و پرورش ماهیان و میگو داشته و ارزش اقتصادی بالایی در بازار داخلی و بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر کیلو سیست (تخم) آرتمیا در دنیا ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار ارزش گذاری شده است، گفت: این در حالی است که اراضی حاشیه دریاچه ارومیه با اجرای طرح‌های پرورشی در استان آذربایجان شرقی ظرفیت بسیاری بالایی برای تولید و تکثیر آرتمیا را دارند.

نوروزی اظهار کرد: صنعت آبزی پروری جهان در سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰۰۰ تُن سیست آرتمیا در آبزی پروری تولید و مصرف کرده که ۲۰۰ میلیون دلار درآمد زائی داشته است و این درآمد وابسته به تولید و پرورش آرتمیا است و ایران می‌تواند با تولید این موجود آبزی نقش بسزایی در ایجاد اشتغال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: از ۴۰ تن سیست خشک مورد نیاز ایران در تغذیه انواع آبزیان به خصوص میگو ۸۵ درصد وارداتی است که با بهره برداری از طرح‌های در حال اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای برای ارتقای جایگاه استان، علاوه بر اینکه بخش زیادی از سیست و بیومس آرتمیا مورد نیاز کشور تامین می‌شود، گام موثری در ترمیم چشم انداز آبی منطقه و افزایش گردشگری و اشتغال‌زایی مجدد برای استان خواهد بود.