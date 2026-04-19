نکویی فرد: پایش میدانی مزارع آبزی پروری آذربایجان‌ غربی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نکویی فرد در این زمینه اظهار کرد: فعالیتهای پژوهشی و خدمات کارشناسی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در حوزه آبزیپروری استان آذربایجانغربی با وجود شرایط جنگی بدون وقفه ادامه دارد و کارشناسان مرکز در تمامی شهرستانهای هدف برای پشتیبانی علمی و کنترل تلفات مزارع مستقر هستند.
وی افزود: در راستای تأمین امنیت غذایی کشور و اجرای مأموریتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، هیچگونه توقفی در روند تحقیقات، پایش میدانی و ارائه خدمات فنی توسط کارشناسان متخصص ما ایجاد نشده و برنامههای مرکز با دقت بیشتری دنبال میشود.
نکویی فرد با اشاره به حضور تیمهای معین مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در شهرستان شاهیندژ، اظهار داشت: کارشناسان ما با بازدید از چند مزرعه پرورش ماهی قزلآلای رنگینکمان و ارائه دستورالعملهای بهروز پیشگیری و درمان بیماریهای شایع، موفق شدند از تلفات در دو مزرعه جلوگیری کنند که این موضوع به حفظ سرمایه تولیدکنندگان و پایداری تولید کمک شایانی کرد.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ادامه داد: در شهرستان میاندوآب نیز مشاهدات میدانی، بررسی وضعیت مزارع و ارائه راهکارهای علمی درباره بهینهسازی مصرف آب، مدیریت تغذیه و اصلاح شیوههای بهداشتی در دستور کار قرار گرفت و نتایج مطلوبی برای ارتقای تولید به همراه داشت.
نکوییفرد با اشاره به بازدیدهای انجامشده در شهرستان ارومیه گفت: کارشناسان ما با اندازهگیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب و ارزیابی دقیق شرایط بهداشتی مزارع، توصیههای لازم را در خصوص مدیریت تغذیه و کنترل بیماریها ارائه کردند که اجرای این دستورالعملها نقش مهمی در کاهش خطرات تولید دارد.
وی تصریح کرد: کارشناسان یاوران تولید مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با ارائه آخرین یافتههای علمی و انتقال دانش فنی روز، در تلاش هستند مشکلات آبزیپروران را شناسایی و حل کنند تا تولید آبزیان در استان با پایداری بیشتری ادامه یابد.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در پایان تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، حمایت علمی از تولیدکنندگان و استمرار فعالیتهای پژوهشی، بخشی جداییناپذیر از مسئولیت ما برای تضمین امنیت غذایی کشور است.
نظر شما