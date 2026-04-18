به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری اظهار داشت: مدیری که شبانهروز در خدمت نظام، حاکمیت و مردم نباشد و نسبت به امور بیتوجهی کند، جایی در مجموعه مدیریتی استان ندارد. پیش از آنکه به چنین مدیری تذکر بدهیم، خود او باید احساس مسئولیت کرده و کنار برود.
وی افزود: بهترین جهاد تبیین، خدمت بیمنت به مردم و حضور مستمر مدیران در میان اقشار مختلف است. فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید برای سال ۱۴۰۵ برنامه مشخص داشته باشند و حضور میدانی در شهرستانها را در اولویت قرار دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مدیران باید بدون واسطه حرف مردم را بشنوند. حتی اگر مردم گلایهای داشته باشند یا با تندی سخن بگویند، شنیدن مستقیم مطالبات آنان ضروری است. تنها در این صورت میتوان برنامهریزی دقیق و مؤثر انجام داد.
مردانی با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: اقتصاد مقاومتی امروز فقط یک موضوع توسعهای نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت ملی است،کوچکترین اختلال در ساختار اقتصادی میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای ایجاد کند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری با ظرفیتهای گسترده در صنعت، کشاورزی، دامداری، صنایعدستی و گردشگری میتواند الگوی موفقی در اجرای مؤلفههای اقتصاد مقاومتی باشد، به شرط آنکه نظام اداری استان چابک، منسجم و پاسخگو عمل کند.
لزوم انضباط مالی و پیگیری اعتبارات ملی
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر مدیریت جهادی منابع گفت: جذب کامل و بهموقع اعتبارات سفر ریاستجمهوری یک ضرورت قطعی است. ۸۰ درصد اعتبارات در وزارتخانههاست و مدیران باید برای پیگیری آن فعال باشند. هرگونه کوتاهی در این زمینه ترک فعل مدیریتی محسوب میشود.
مردانی در پایان با اشاره به اهمیت مولدسازی اموال دولتی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از عدم استفاده صحیح از داراییهای راکد است. مولدسازی باید با جدیت و برنامهریزی دقیق دنبال شود.
