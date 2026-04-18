به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان آستارا، با اشاره به همراهی مردم بصیر کشور در خیابان‌ها با نظامیان در میدان نبرد، اظهار کرد: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی ثابت کرده‌اند که پای این انقلاب و نظام مقدس ایستاده‌اند و لحظه‌ای در حمایت از کشور عزیز ایران کوتاهی نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه اطاعت از رهبری، اطاعت از خدا و ائمه اطهار(ع) است، تصریح کرد: هر تصمیم ولی فقیه بر همه حجت است. اگر ایشان دستور مذاکره دادند، مذاکره می‌کنیم و اگر حکم جهاد دادند، با تمام وجود جهاد انجام خواهد شد.

بازرس کل استان گیلان ضمن تبریک روز ارتش، گفت: نیروهای مسلح ما همچون دژی محکم و گوش به فرمان مقام معظم رهبری، دست روی ماشه دارند و با هر خطایی از طرف دشمن، هیمنه آنان را با تمام توان در هم خواهند شکست.

آقایی ضمن تشکر از حضور ۵۰ روزه مردم انقلابی ایران اسلامی در خیابان‌ها برای خونخواهی از امام شهید امت و در حمایت از نظام مقدس اسلامی و نیروهای مسلح، افزود: این اتفاق از بصیرت و ولایت‌پذیری ملت ایران نشأت می‌گیرد و تأیید این مدعا، ثبت‌نام حدود ۳۰ میلیونی مردم در پویش «جانفدا» است.

وی با تأکید بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی و شگفتانه‌هایی که هنوز برای دشمن آمریکایی-صهیونی ناشناخته باقی مانده است، خاطرنشان کرد: در کنار این تجهیزات، ما مردم پای کار و نیروهای مسلح گوش به فرمان داریم.