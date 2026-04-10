حجت الاسلام والمسلمین سعید سعیدی،در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر حضور مردم در خیابان‌ها گفت: حضور مردم مشت محکمی بر دهان آمریکا و استکبار جهانی است. دشمن تصور می‌کرد مردم علیه نظام به خیابان می‌آیند، اما همه دیدند مردم پای آرمان‌ها، شهدا و انقلاب خود ایستاده‌اند. فرقی ندارد صلح یا جنگ؛ الان برای ما جنگ است و در کنار نیروهای رزمنده هستیم و گوش به فرمان ولایت خواهیم بود.

وی افزود: امروز کربلای دیگری تکرار شد، اما دشمن دید که سر حسین بن علی(ع) بر باد نمی‌رود. هیمنه پوشالی استکبار به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکسته شد و آمریکا ناچار است نظم نوین جهانی را بپذیرد و از منطقه برود. تنگه هرمز باید با نگاه ولایت فقیه و مدیریت نظام مقدس جمهوری اسلامی اداره شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: امروز وحدت رویه و وحدت عقلانی بین دولت، مردم و همه ارکان حاکمیت برقرار است.

تشکیل قرارگاه فرهنگی اجتماعی سیدالشهدا برای مقابله با کمبودهای امنیت غذایی و خدمات مردمی

سعیدی در بخش دیگر از صحبت های خود به فعالیت‌های اخیر خود در راستای خدمت رسانی به مردم از تشکیل قرارگاه فرهنگی اجتماعی سیدالشهدا برای مقابله با کمبودهای امنیت غذایی و خدمات مردمی در ایام جنگ و رمضان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار پرچم توزیع و روزانه ۳۰۰۰ پرس نان کاکلی میان راهپیمایان تقسیم شده است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت‌های اخیر این نهاد اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه وزارت جهاد کشاورزی، قرارگاه فرهنگی اجتماعی سیدالشهدا در وزارتخانه برای پیگیری مشکلات امنیت غذایی و کمبودهای بازار تشکیل شد و پس از آن، در جنگ رمضان فعالیت آن گسترش یافت.

وی افزود: این قرارگاه در استان چهارمحال و بختیاری موکبی در کنار منابع طبیعی برپا کرد که در آن پوستر امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای چاپ و بین مردم توزیع شد. همچنین بیش از چهار تا پنج هزار پرچم جمهوری اسلامی در میان مردم پخش گردید و کار تبیینی در رابطه با رهبری و جنگ انجام شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به خدمات پذیرایی تصریح کرد: ۱۰ روز پیش یک دستگاه نانوایی به موکب آوردیم که شبانه نزدیک به ۳۰۰۰ پرس نان محلی کاکلی طبخ و بین راهپیمایان در خیابان کاشانی و مواکب توزیع می‌شود.