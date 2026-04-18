به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ایران را دعوت به پایبندی به «حقوق بین‌الملل» و «باز گذاشتن بی‌قید و شرط» تنگه هرمز کرده است، در صفحه شخصی خود نوشت: از کدام «حقوق بین‌الملل» سخن می‌گویید؟ آیا منظور همان «حقوق بین‌الملل» است که به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد نسبت به تجاوز نظامی آمریکا–اسرائیل علیه ایران رضایت داده و نسبت به جنایت‌های ارتکابی علیه ایرانیان چشم‌پوشی کند؟!

وی افزود: لطفاً این خطابه‌ها را متوقف کنید. قصور مزمن اروپا در رعایت قواعد حقوق بین‌الملل، خطابه‌های آنها درباره «حقوق بین‌الملل» را به جلوه‌ای آشکار از ریاکاری تبدیل کرده است. هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل، ایران (به‌عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز) را از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده متجاوزان از این تنگه جهت انحام حملات غیرقانونی علیه ایران منع نمی‌کند.

وی تصریح کرد: مفهوم «عبور بی‌قیدوشرط» در تنگه هرمز، از زمانی که پایگاه‌ها و امکانات نظامی آمریکا در پیرامون این تنگه برای اجرای عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت، عملاً موضوعیت ندارد و مسبب این وضعیت بدون تردید آمریکا است.