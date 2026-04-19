۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۱

شورای آتلانتیک: تنگه هرمز تعیین‌کننده سرنوشت جنگ علیه ایران است

اندیشکده شورای آتلانتیک، وضعیت تنگه هرمز را تعیین کننده سرنوشت جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای آتلانتیک در تحلیلی چهار سناریوی ژئوپلیتیک برای دوران پس از جنگ ایران ترسیم کرده که بر دو متغیر اصلی استوار است: میزان تعهد نظامی آتی آمریکا در خلیج فارس (محدود یا پایدار) و نحوه موضع گیری چین (منفعل یا فعال).

این اندیشکده آمریکایی تصریح کرد که تداوم یا رفع اختلال در تنگه هرمز، متغیر تعیین کننده سوم و شاید مهم ترین عامل در شکل‌دهی به پیامدهای این جنگ است.

بر اساس این گزارش، محتمل ترین سناریو «فرسایش مدیریت شده برتری آمریکا» نام دارد که در آن واشنگتن به اقدام محدود بسنده کرده و پکن با فرصت طلبی اقتصادی، نظاره گر باقی می ماند. در مقابل، سناریوی خطرناک تر «نقطه عطف قدرت های بزرگ» زمانی رخ می دهد که آمریکا به دنبال نتیجه ای قاطع باشد و چین نیز با حمایت مادی و اطلاعاتی از ایران، عملاً واشنگتن را وارد رویارویی همزمان در دو جبهه خاورمیانه و آسیا-پاسیفیک کند.

شورای آتلانتیک هشدار داد که اختلال طولانی مدت در تنگه هرمز، اتحادهای آمریکا را دچار شکاف ساختاری خواهد کرد و شکست مذاکرات می تواند به سرعت شرایط را به سمت سناریوهای چهارگانه وخیم تر سوق دهد.

در پایان این تحلیل آمده است که درگیری های نظامی متوقف شده، اما رقابت بزرگ قدرت ها همچنان ادامه دارد.

    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      چرا قیمت نفت ۱۵۰ دلار نشده ؟
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      امارات میتونه تنگه رو دور بزنه ؟ مثلا نفت رو منتقل کنه ، اینحوری که در یک طرف تنگه در سمت خلیج فارس ، با کشتی نفتکش تحویل بگیره و با لوله برسونه سمت دریای عمان و با نفتکش ببره جاهای دنیا . یا یه چیزی مثل کانال پانامه درست کنه و کشی رد کنه . کسی میدونه میشه اینکار رو کرد یا نه ؟

