به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ساماندهی مرز و گمرک بازرگان با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، مسئولان گمرک، سرپرست دبیرخانه منطقه آزاد، وزارت راه و شهرسازی و مرزبانی فراجا و با محوریت تسهیل صادرات و واردات برگزار شد.
در پی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تفویض اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی به معاون اجرایی رئیسجمهور برای ساماندهی مرز بازرگان، این نشست با هدف بررسی وضعیت موجود و تسریع در فرآیندهای تجاری تشکیل شد.
محمدجعفر قائمپناه در این نشست با تأکید بر ضرورت روانسازی فرآیندها در مرز بازرگان گفت: باید این مرز را تسهیل و روان کنیم و تصمیمات اتخاذشده نیز در چارچوب ماده ۱۹ هیأت وزیران خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم بررسی دقیق وضعیت موجود افزود: دستگاههای مسئول باید تصویر روشنی از شرایط فعلی ارائه دهند و فرآیندها بههمراه زمانبندی تردد بهطور دقیق مشخص شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه زیرساختها و فرآیندهای فعلی نیازمند اصلاح است، ادامه داد: کیفیت دستگاههای ایکسری با مشکلاتی مواجه است و تمرکز صرف بر برخی مأموریتها نباید مانع مدیریت یکپارچه زنجیره تجارت شود.
قائمپناه بر تدوین راهکارهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: باید ظرف دو روز آینده، فرآیندهای ورود و خروج کالا بهطور کامل ترسیم و پیشنهادهایی برای بهبود و کاهش تخلفات ارائه شود.
وی با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی سامانهها افزود: نرمافزارهای جزیرهای باید ادغام شوند تا اطلاعات در یک بستر واحد ثبت و تبادل شود، چراکه تعدد سامانهها موجب اتلاف زمان و کاهش کارایی شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت: در صورت عدم هماهنگی، احتمال بروز مشکلات جدی وجود دارد و باید با نگاه ملی، زمینه تسریع در ورود و خروج کالا فراهم شود.
قائمپناه با اشاره به تفویض اختیارات ویژه از سوی هیأت دولت اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیمات سریع و قاطع در این حوزه به بنده واگذار شده است.
وی ادامه داد: لازم است فرآیندها بهصورت دقیق ترسیم و مشخص شود که مسئول هر بخش کیست، گلوگاهها کجاست و چه اقداماتی برای اصلاح آنها باید انجام شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: مسئولان باید نقشه کامل فرآیندی شامل مراحل ورود یک کامیون، زمان انجام هر مرحله، مسئولان مربوطه و نقاط تأخیر را ارائه کنند.
قائمپناه با تأکید بر اهمیت تسریع در تجارت مرزی گفت: هدف این است که ضمن رعایت قوانین، سرعت ورود کالا افزایش یابد و مرزهای زمینی کشور فعالتر شوند.
وی خاطرنشان کرد: باید برنامهای مشخص برای رفع گلوگاهها تدوین شود و حتی پیشنهادهایی مانند جابهجایی یا اصلاح استقرار گمرک نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر نگاه ملی در تصمیمگیریها تصریح کرد: دستگاهها نباید صرفاً به منافع بخشی خود توجه کنند، بلکه باید با رویکردی ملی و بینبخشی، تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع کل کشور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاهها، مرز بازرگان به الگویی موفق در حوزه تسهیل تجارت تبدیل شود.
نظر شما