به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حاج رحیم»، روایتی از زندگی و زمانه «حاج رحیم احمدی روشن»، پدر دانشمند هستهای، شهید مصطفی احمدی روشن، همزمان با جنگ رمضان توسط انتشارات راهیار روانه بازار نشر شد.
این کتاب تلاش دارد تا با نگاهی جامع، به زندگی و زمانه حاج رحیم احمدی روشن بپردازد؛ شخصیتی که نه تنها به عنوان پدر یکی از شاخصترین شهدای هستهای کشور، بلکه به عنوان نمادی از ایستادگی و صراحت در دفاع از آرمانهای انقلاب شناخته میشود.
تحقیق و پژوهش این اثر حاصل یک همافزایی تیمی در عرصه تاریخ شفاهی است. مرتضی قاضی، میلاد حبیبی و فائزه طاووسی در قامت محققان این پروژه، مسئولیت استخراج روایتها و مستندنگاری زندگی حاج رحیم را برعهده داشتهاند و فرآیند تدوین و نگارش نهایی این کتاب نیز توسط فائزه طاووسی صورت گرفته است.
مخاطب در این کتاب از یکسو با خاطرات و ویژگیهای کمتر شنیده شده شهید مصطفی احمدی روشن آشنا میشود و هم با شیوه و تربیتی حاج رحیم که منجر به تربیت موفق این شهید بزرگوار شده است. از این جهت میتوان مطالعه این کتاب را به والدینی که دغدغه تربیت دینی و انقلابی فرزندانشان را دارند، توصیه کرد.
علاقهمندان میتوانند از طریق تارنما یا صفحات مجازی ناشر به نشانی raheyarpub.ir این کتاب را تهیه کنند.
