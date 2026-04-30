به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی دقیق سیر تحولات جهاد سازندگی استان فارس، از نخستین گامها تا دوران اوج فعالیتهای آن میپردازد. «کت خاکی» فراتر از گزارشهای رسمی و اداری، تلاش میکند لایههای پنهان و زوایای دیدهنشده مدیریت جهادی را از زبان متولیان و مدیران ارشد این نهاد بازگو کند.
نگارش و تدوین این اثر ارزشمند، محصول پژوهش و تلاش مشترک «محمدحسین عظیمی» و «پویان حسننیا» است. نویسندگان با تکیه بر اسناد متقن و گفتگوهای مستقیم، چگونگی شکلگیری هستههای اولیه جهاد در فارس و نقش استراتژیک این استان در محرومیتزدایی و پشتیبانی جنگ را به تصویر کشیدهاند. این روایات، تلاشهای جهادگران را در حوزههای متنوعی از جمله پزشکی، عمرانی، کشاورزی، مدیریت منابع آب، راهسازی و خدمات تدارکاتی و پشتیبانی منعکس میکند.
مطالعه این کتاب بهویژه به مدیران ردههای مختلف جمهوری اسلامی توصیه میشود. همچنین این کتاب برای کنشگران فضای دانشگاهی و دانشجویان، بستری عالی برای الگوبرداری فراهم کرده و میتواند در مباحث مربوط به مدلهای حکمرانی، خروجیهای علمی و کاربردی ارزشمندی به همراه داشته باشد.
