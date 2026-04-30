۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۰

روایتی ماندگار از حماسه‌سازان جهاد سازندگی فارس منتشر شد

کتاب «کت خاکی» که به همت انتشارات راه‌یار روانه بازار نشر شده است، با بازخوانی خاطرات جمعی از مدیران ارشد جهاد سازندگی استان فارس، شکوه فعالیت‌های این نهاد انقلابی را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی دقیق سیر تحولات جهاد سازندگی استان فارس، از نخستین گام‌ها تا دوران اوج فعالیت‌های آن می‌پردازد. «کت خاکی» فراتر از گزارش‌های رسمی و اداری، تلاش می‌کند لایه‌های پنهان و زوایای دیده‌نشده مدیریت جهادی را از زبان متولیان و مدیران ارشد این نهاد بازگو کند.

نگارش و تدوین این اثر ارزشمند، محصول پژوهش و تلاش مشترک «محمدحسین عظیمی» و «پویان حسن‌نیا» است. نویسندگان با تکیه بر اسناد متقن و گفتگوهای مستقیم، چگونگی شکل‌گیری هسته‌های اولیه جهاد در فارس و نقش استراتژیک این استان در محرومیت‌زدایی و پشتیبانی جنگ را به تصویر کشیده‌اند. این روایات، تلاش‌های جهادگران را در حوزه‌های متنوعی از جمله پزشکی، عمرانی، کشاورزی، مدیریت منابع آب، راه‌سازی و خدمات تدارکاتی و پشتیبانی منعکس می‌کند.

مطالعه این کتاب به‌ویژه به مدیران رده‌های مختلف جمهوری اسلامی توصیه می‌شود. همچنین این کتاب برای کنشگران فضای دانشگاهی و دانشجویان، بستری عالی برای الگوبرداری فراهم کرده و می‌تواند در مباحث مربوط به مدل‌های حکمرانی، خروجی‌های علمی و کاربردی ارزشمندی به همراه داشته باشد.

علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی و مدیریت انقلابی می‌توانند برای تهیه این اثر با تخفیف ویژه و آشنایی با الگوهای موفق مدیریت جهادی از اینجا اقدام کنند.

زهرا اسكندری

