به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، محمدرضا وحیدزاده اشعار تازهای سروده است که به شرح زیر است:
معنی اقتدار بودی تو
وارث ذوالفقار بودی تو
همچو کارون صبور و چون الوند
محکم و استوار بودی تو
واژههایت ز حکمتی شرقی
در کلامت شکفته عقلی سرخ
با تو از جبرئیل بالی سرخ
وحی را در مدار بودی تو
شاعر و فیلسوف و رزمنده
اهل فقه و سیاست و خنده
با گذشته به سوی آینده
چند تن؟ بیشمار بودی تو
خفتهها را سحر تکان دادی
راه را خود نشانمان دادی
تو به ایران توان تو جان دادی
عزت و افتخار بودی تو
قله آنسو که وعده دادی بود
قبله سمتی که ایستادی بود
خیره بر انتهای لشکر خصم
مرد این کارزار بودی تو
و شهادت گلی که گم کردی
سالیانیست سخت میگردی
همرهانت که از پیاش رفتند
روز و شب بیقرار بودی تو
خسته بودی از اینهمه غم و درد
صبح آدینهای ولی برگرد
منتظر ماندهایم ایرانمرد!
چاوشیخوان یار بودی تو
