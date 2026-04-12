به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، محمدرضا وحیدزاده اشعار تازه‌ای سروده است که به شرح زیر است:

معنی اقتدار بودی تو

وارث ذوالفقار بودی تو

همچو کارون صبور و چون الوند

محکم و استوار بودی تو

واژه‌هایت ز حکمتی شرقی

در کلامت شکفته عقلی سرخ

با تو از جبرئیل بالی سرخ

وحی را در مدار بودی تو

شاعر و فیلسوف و رزمنده

اهل فقه و سیاست و خنده

با گذشته به سوی آینده

چند تن؟ بی‌شمار بودی تو

خفته‌ها را سحر تکان دادی

راه را خود نشانمان دادی

تو به ایران توان تو جان دادی

عزت و افتخار بودی تو

قله آن‌سو که وعده دادی بود

قبله‌ سمتی که ایستادی بود

خیره بر انتهای لشکر خصم

مرد این کارزار بودی تو

و شهادت گلی که گم کردی

سالیانی‌ست سخت می‌گردی

همرهانت که از پی‌اش رفتند

روز و شب بی‌قرار بودی تو

خسته‌ بودی از این‌همه غم‌ و درد

صبح آدینه‌ای ولی برگرد

منتظر مانده‌ایم ایران‌مرد!

چاوشی‌خوان یار بودی تو