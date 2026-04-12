۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۸

قبله‌ سمتی که ایستادی بود!

با فرا رسیدن چهلمین روز از فراق جانسوز رهبر شهید انقلاب، محمدرضا وحیدزاده ابیات تازه‌ای را سروده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، محمدرضا وحیدزاده اشعار تازه‌ای سروده است که به شرح زیر است:

معنی اقتدار بودی تو

وارث ذوالفقار بودی تو

همچو کارون صبور و چون الوند

محکم و استوار بودی تو

واژه‌هایت ز حکمتی شرقی

در کلامت شکفته عقلی سرخ

با تو از جبرئیل بالی سرخ

وحی را در مدار بودی تو

شاعر و فیلسوف و رزمنده

اهل فقه و سیاست و خنده

با گذشته به سوی آینده

چند تن؟ بی‌شمار بودی تو

خفته‌ها را سحر تکان دادی

راه را خود نشانمان دادی

تو به ایران توان تو جان دادی

عزت و افتخار بودی تو

قله آن‌سو که وعده دادی بود

قبله‌ سمتی که ایستادی بود

خیره بر انتهای لشکر خصم

مرد این کارزار بودی تو

و شهادت گلی که گم کردی

سالیانی‌ست سخت می‌گردی

همرهانت که از پی‌اش رفتند

روز و شب بی‌قرار بودی تو

خسته‌ بودی از این‌همه غم‌ و درد

صبح آدینه‌ای ولی برگرد

منتظر مانده‌ایم ایران‌مرد!

چاوشی‌خوان یار بودی تو

زهرا اسكندری

    احسان IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      طیبه الله انفاسهم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها