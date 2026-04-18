۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۷

اجتماع دختران مشهدی برگزار شد

اجتماع دختران مشهدی برگزار شد

مشهد- اجتماع باشکوه دختران شهر مشهدالرضا(ع) همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) در نقاط مختلف اجتماعات این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع باشکوه دختران شهر مشهدالرضا(ع) همزمان با ولادت حضرت معصومه (س)، با عنوان «به یاد جشن فرشته‌ها» در نقاط مختلف اجتماعات این شهر برگزار شد.

این برنامه همزمان با فرارسیدن شب ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نقاط مختلفی از اجتماعات شبانه این شهر با همت ناحیه بسیج کمیل برگزار شد.

گفتنی است، جشن تکلیف نوگلان مشهدی همزمان با موج چهل و نهم از حماسه حضور و همچنین در اجتماعات شبانه مردمی اتجام گرفت.

این برنامه ها در نقاط مختلف شهر از جمله، منطقه سیدی، شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر و مهرآباد برگزار شد.

کد مطلب 6804610

