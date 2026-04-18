به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل بامشکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامه های شاخص دهه کرامت پویش نایب الزیاره است که در این پویش مردم مشهد و زائرین رضوی به نیابت از مردم شهرهای مختلف ایران و شهدای جنگ تحمیلی رمضان به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.

معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: همزمان با فرارسیدن دهه بابرکت کرامت، برنامه های مختلفی با رویکرد ترویج زیارت و سیره رضوی در این دهه اجرا خواهد شد.

وی افزود: یکی از برنامه های شاخص این ایام برگزاری پویش نایب الزیاره است که سالهاست پای ثابت برنامه های این دهه و روز زیارتی حضرت است. امسال نیز با توجه به شرایط کشور این پویش با شیوه متفاوت اجرا خواهد شد و آغاز آن نیز با تشرف دختران مشهدی به نیابت از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب است که در روز دختر ساعت ۸ صبح از میدان شهدای مشهد شروع و با گلباران حرم رضوی پایان خواهد یافت.

بامشکی بیان کرد: یکی از برنامه‌های شاخص این پویش، تشرف گروهی است که هر شب ساعت ۸ از مبدا مصلی ۲۲ برگزار می شود. مشهدی ها به ویژه محلات پایین پای حضرت در ایام دهه کرامت هرشب در قالب تجمع شبانه در ابتدای مصلی ۲۲ گردهم آمده و به صورت گروهی همراه با پرچم گردانی و مراسم ویژه متناسب این ایام، هر شب به نیابت از مردم یکی از استان هایی که در جنگ رمضان آسیب دیده هستند به حرم مطهر رضوی مشرف خواهند شد.

معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری مشهد افزود: به ترتیب در ایام دهه کرامت، در روز اول مشهدی ها به نیابت از مردم غیور قم؛ در روز دوم مردم غیور کرمانشاه؛ روز سوم مردم غیور البرز؛ روز چهارم مردم غیور اصفهان؛ روز پنجم به یاد مردم غیرتمند خوزستان؛ در روز ششم مردم غیور هرمزگان؛ روز هفتم مردم غیور بوشهر، روز هشتم مردم غیور تبریز، روز نهم مردم غیور تهران و روز دهم نیز به یاد همه مردم ایران اسلامی به بارگاه منور رضوی مشرف خواهند شد.

وی گفت: در حاشیه این برنامه نیز علاوه بر توزیع محصولات فرهنگی و پرچم‌های خاص امام رضایی که به همین مناسبت تولید شده، برنامه پلاکاردنویسی نیز با حضور خطاطان مشهدی در غرفه فرهنگی که در مبدا تشرف برپا می شود اجرا خواهد شد. همچنین برنامه های رسانه ای خاصی نیز با دعوت از رسانه ها؛ به ویژه رسانه ملی و رادیو زیارت دز این غرفه خواهیم داشت.

بامشکی ادامه داد: در کنار این برنامه تشرف؛ قرار زیارت که در طول سال اجرا می شود در دهه کرامت نیز با کمیت بیشتری برگزار می شود و هر روز از ۸ مبدا در محلات مختلف به خصوص حاشیه شهر و روستاهای نزدیک مشهد با محوریت مساجد، مردم به برای شرکت در این مراسم و تشرف به حرم مطهر مشرف می‌شوند.

معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: از همه زائرین و مجاورین حضرت هم دعوت می شود که آنها هم با پیوستن به این پویش با ارسال عدد ۸۸ به سرشماره ۱۰۰۰۱۰۸، نایب الزیاره مردم غیور ایران اسلامی به ویژه رهبر شهیدمان و دیگر شهدای جنگ تحمیلی رمضان، نیروهای مسلح؛ نیروهای امدادی و همه خادمان و محافظان ایران عزیز باشند.