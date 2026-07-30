به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی اعلام کرد که صدها نفر از سیاستمداران، حقوقدانان، دانشگاهیان، افسران بازنشسته و دیگر چهرههای عمومی اردن با انتشار نامهای سرگشاده، خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور شدند؛ اقدامی که به عنوان یکی از کمسابقهترین چالشهای علنی علیه سیاستهای دولت اردن ارزیابی میشود.
امضاکنندگان این نامه تأکید کردهاند که حضور نظامیان آمریکایی، اردن را در معرض تهدیدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار داده و خطر کشیده شدن این کشور به جنگی منطقهای را که هیچ نقشی در آغاز آن نداشته، افزایش داده است.
در بخشی از این نامه آمده است: حضور نیروهای آمریکایی هیچ منفعت ملی برای اردن ندارد و تنها کشور را با مخاطرات بیشتری روبهرو میکند.
این نامه در حالی منتشر شده که طی هفتههای اخیر، همزمان با تشدید جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و آژیرهای هشدار بارها در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمده است.
بر اساس این گزارش، اردن میزبان حدود چهار هزار نظامی آمریکایی است و یکی از مهمترین مراکز عملیات نظامی واشنگتن در منطقه به شمار میرود. با این حال، بسیاری از امضاکنندگان نامه معتقدند که این حضور نظامی، امنیت و حاکمیت ملی اردن را به خطر انداخته است.
نیویورکتایمز همچنین مینویسد دولت اردن تاکنون واکنشی رسمی به این نامه نشان نداده است. همزمان، برخی ناظران از محدود شدن فضای آزادی بیان در این کشور سخن میگویند و معتقدند انتشار چنین نامهای، با توجه به محدودیتهای موجود، اقدامی کمسابقه و پرهزینه برای امضاکنندگان آن محسوب میشود.
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