جشن تکلیف ۳۵۰ دانش آموز در مشهد برگزار شد

سیده مهناز امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط موجود، نتوانستیم جشن همیشگی نیمهماه رمضان را برگزار کنیم. اما با توجه به ایام کرامت و ولادت امام رضا (ع)، تصمیم گرفتیم مراسم جشن تکلیف دختران را در قالب یک جشن مقاومتی برگزار کنیم.
مسئول هیئت دخترانه طوبی افزود: در این مراسم حدود ۳۵۰ دانشآموز از مدارس مختلف حضور داشتند و برنامه با استقبال خوبی همراه شد.
وی با اشاره به بخش ویژه برنامه گفت: یکی از مهمانان ما دختر شهید دوستمحمدی بود که امسال به سن تکلیف رسیده بود. هنگام ورود، دانشآموزان مسیری برای او باز کردند، برف شادی ریخته شد و هدیهای به رسم یادبود تقدیمش کردیم.
امیری افزود: گروه سرود دانشآموزی اجرای همخوانی داشتند و بنرهای مرتبط با جشن تکلیف در محل نصب شده بود. همچنین عمو جعفری برای بچهها احکام سن تکلیف را بیان کرد.
مسئول هیئت دخترانه طوبی گفت: هنگام ورود بچهها، تصاویر شهدای منا روی لباسشان نصب شد تا هر دانشآموز برنامهاش را به نیت یکی از شهدا تقدیم کند.
