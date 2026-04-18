به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید طالبی ظهر شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های دهه کرامت آستان قدس رضوی اظهار کرد: ۳۸۰ برنامه در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی طراحی شده و ۶۵ کاروان زیر سایه خورشید به بیش از ۵۰۰ شهرستان اعزام خواهند شد.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به شرایط ویژه کشور و حضور پرشور مردم در مراسم و اجتماعات روزهای اخیر گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده بودند اگر حادثهای رخ دهد خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد و این مردم کار را تمام خواهند کرد. امروز شاهد هستیم که بیش از چهل شب، مردم در خیابانها با نورانیت حضرت رضا(ع) حضور دارند و ما نیز وظیفه داریم همراه این موج مردمی حرکت کنیم.
به گفته وی، در دهه کرامت امسال محور فعالیتهای آستان قدس «ایجاد حس حضور حجت خدا، تقویت معرفت رضوی، و توسعه خدمات اجتماعی و فرهنگی» است.
طالبی گفت: شبکههای مردمی، کانونهای فرهنگی مساجد، بنیاد بینالمللی امام رضا(ع)، و دهها دستگاه مردمی و دولتی در اجرای برنامهها مشارکت دارند.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی از طراحی ۳۸۰ برنامه فرهنگی، عبادی، اجتماعی و رسانهای خبر داد و افزود: این برنامهها از ۳۰ فروردین آغاز میشود و محور اصلی آنها ترویج شکرگزاری نعمت همجواری با امام رضا(ع)، تقویت وحدت ملی، گسترش خدمت کریمانه و ایجاد نشاط مومنانه است.
وی امسال دهه کرامت را همزمان با هفته معلم دانست و اعلام کرد: در مشهد برنامه ویژه تکریم فرهنگیان با عنوان خادمان فرهنگ برگزار خواهد شد.
اعزام ۶۵ کاروان زیر سایه خورشید
طالبی تصریح کرد: ۶۵ کاروان زیر سایه خورشید به بیش از ۵۰۰ شهرستان اعزام میشوند. رویکرد کاروانها مردممحور است و هیئات و تشکلهای مردمی میزبان آنها خواهند بود. محور فعالیتها نشر معارف رضوی، مهارتهای اخلاقی و معنوی، و تبیین اندیشههای امام رضا(ع) است.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی به برگزاری مراسم «پرباران» حرم مطهر در شبهای دهه کرامت، جشن شب میلاد حضرت ثامنالحجج(ع) در صحن پیامبر اعظم(ص)، رویداد جدید «بیعت نوجوانان مشهدی با آیتالله سید مجتبی خامنهای» به عنوان «طلیعه کرامت»، مراسم صبح میلاد در صحنها و رواقهای حرم با حضور خانوادههای معظم شهدا و زائران و نمایشگاه «معارف رضوی» در جوار استیج اصلی حرم برای معرفی سبک زندگی رضوی اشاره کرد.
وی از برگزاری گردهمایی بزرگ «فرشتگان رضوی» با حضور بیش از ۲۰ هزار مهدالرضایی خبر داد و افزود: این اجتماع با یاد دانشآموزان شهید مدرسه مهر برگزار میشود.
طالبی درباره اقدامات اجتماعی توضیح داد: پویش اهدای مصاحف شریف به مساجدی که مورد تعرض قرار گرفته بودند با استقبال کمنظیر مردم روبهرو شد و بیش از ۴ میلیارد تومان مشارکت مردمی جمعآوری شد. همچنین تعداد زیادی قرآن وقف مساجد شده است.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی شعار امسال را «ایران، ایرانِ امام رضا(ع)» اعلام کرد و افزود: سوتیتر امسال نیز ملت مقتدر و پیروز است؛ عبارتی که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه است. این شعارها نماد اقتدار و وحدت ملت ایران و پیوند عمیق مردم با امام هشتم(ع) است.
