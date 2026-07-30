معصومی: ۱۵ هزار نفر در زرندیه تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی ظهر پنجشنبه در نشست ارزیابی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در زرندیه اظهار کرد: کمبود پزشک متخصص اطفال، مهمترین نیاز درمانی شهرستان زرندیه است.
وی افزود: کمبود ماما و ضرورت تقویت خدمات پرستاری نیز از مهمترین چالشهای اجرای طرح پزشک خانواده است و برنامهریزی لازم برای رفع این کمبودها دستور کار قرار دارد.
معصومی با اشاره به رفع بخش قابل توجهی از مشکلات سامانههای الکترونیک تصریح کرد: تعامل و هماهنگی مطلوب میان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی نیز زمینه اجرای روانتر و مؤثرتر طرح پزشک خانواده را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: پرداخت بهموقع مطالبات مراکز درمانی و اعضای تیمهای سلامت، از عوامل کلیدی در تداوم و موفقیت اجرای طرح پزشک خانواده است.
معصومی تاکید کرد: امید است با همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول، خدمات سلامت با کیفیت مطلوب و دسترسی عادلانه در اختیار مردم شهرستان زرندیه قرار گیرد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه و زرندیه افزود: شهرستان زرندیه با جمعیتی حدود ۶۸ هزار نفر، از ۶ مرکز خدمات جامع سلامت، ۲۳ خانه بهداشت، هفت مطب پزشک عمومی و ۱۰ مطب پزشک متخصص برخوردار است.
وی بیان کرد: پوشش شبکه بهداشت در این شهرستان به ۱۰۰ درصد رسیده و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات سلامت به تمامی جمعیت شهرستان فراهم است.
معصومی با تأکید بر اینکه موفقیت طرح پزشک خانواده مستلزم مشارکت همه بخشهای حوزه سلامت است گفت: توسعه خدمات پیشگیرانه، تکمیل پوشش بیمهای و تقویت نیروی انسانی، از مهمترین اولویتهای این طرح به شمار میرود و میتواند زمینه ارتقای شاخصهای سلامت و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کند.
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