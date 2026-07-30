یادداشت استاندار البرز بمناسبت سالروز تشکیل دولت وفاق ملی

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی به مناسبت سالروز آغاز دولت وفاق ملی یادداشتی نوشت که متن آن به شرح ذیل است:
آزمون جنگ، معیشت و همدلی
۷۳۰ روز است که دکتر مسعود پزشکیان با ادای سوگند ریاستجمهوری، مسئولیت هدایت دولت چهاردهم را بر عهده گرفت، میگذرد؛ بیش از دو سالی که در حافظه سیاسی و اجرایی کشور، از پرالتهابترین مقاطع سالهای اخیر به شمار میرود.
دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور همزمان با تهدیدهای امنیتی، جنگ و تنشهای منطقهای، فشارهای اقتصادی، تحریمها، نوسانات بازار، دغدغههای معیشتی مردم و ضرورت حفظ ثبات در تأمین کالاهای اساسی مواجه بود. مدیریت این شرایط، دولت را در برابر آزمونی دشوار قرار داد؛ آزمونی که موفقیت آن تنها با شاخصهای اقتصادی سنجیده نمیشود، بلکه در حفظ آرامش عمومی، استمرار خدمات، صیانت از سرمایه اجتماعی و تأمین معیشت مردم معنا پیدا میکند.
این دو سال، روایتگر فراز و فرودهای بسیار، تصمیمهای دشوار، نقدها و مطالبات، در کنار تلاش برای حفظ انسجام ملی و عبور از بحرانها بوده است. در چنین شرایطی، مفهوم «وفاق ملی» بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی راهبردی تبدیل شد؛ راهبردی که بر گفتوگو، همدلی، استفاده از همه ظرفیتهای کشور و پرهیز از شکافهای سیاسی و اجتماعی استوار است.
سالروز این سوگند، فرصتی برای بازخوانی مسئولیت سنگین دولت در قبال مردم و نیز یادآوری این حقیقت است که عبور از بحرانهای بزرگ، تنها با مشارکت، اعتماد عمومی، همبستگی ملی و همافزایی میان دولت، نهادها و آحاد جامعه امکانپذیر خواهد بود. آنچه آینده ایران را تضمین میکند، استمرار خدمت صادقانه، تقویت وفاق، توجه به مطالبات مردم و تلاش برای بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
وفاق ملی، تنها یک شعار نیست؛ راهبردی برای عبور از بحرانها، حفظ انسجام اجتماعی، تأمین معیشت مردم و ساختن آیندهای امیدوارکننده برای ایران است.
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