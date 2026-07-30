به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی در نشست هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزه‌های قضایی غرب استان، با بیان اینکه تمامی موارد مطرح‌شده از سوی هیأت‌های بازرسی در جلسات شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان بررسی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی می شود، افزود: اعتقاد داریم اشکالات باید به‌صورت مستمر احصا، مستندسازی و پیگیری شوند تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی فراهم گردد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به جایگاه دادستان در نظام قضایی گفت: دادستان ها در خط مقدم صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون قرار دارند و همواره بر حمایت از دادستان‌های استان و تقویت هم‌افزایی میان دادسراها و دادگاه‌ها در مجموعه دستگاه قضایی مازندران تاکید شده است.

پوریانی تصریح کرد: نگاه ما در دادگستری مازندران، وحدت و همدلی در مجموعه قضایی است و همه اجزای دستگاه قضایی استان در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم حرکت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همواره معتقد بوده‌ام دو موضوع باید خط قرمز همه مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باشد؛ نخست صیانت از بیت‌المال و دوم حفظ حیثیت و کرامت مردم؛ در این دو حوزه هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفتنی نیست و برخورد با هرگونه مولفه فساد باید قاطع و بدون اغماض انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه این استان گفت: مازندران، استانی خدمات‌رسان در سطح ملی است که در مقاطع مختلف، از جمله در ایام جنگ اخیر، پذیرای بیش از ۱۷ میلیون مسافر بود و در برخی روزها جمعیت حاضر در استان به بیش از ۲۱ میلیون نفر رسید.

پوریانی همچنین با تشریح اقدامات دادگستری استان در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به موضوع ایمن‌سازی محور کندوان، تأمین آب شرب روستاهای منطقه چهاردانگه ساری، مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز، جلوگیری از قاچاق چوب، حفاظت از منابع طبیعی، ساماندهی پسماند و مقابله با ساحل‌خواری از جمله مهم‌ترین اقدامات دادگستری مازندران طی سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: دادستانی کل کشور می‌تواند با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، در حل چالش‌های مهمی مانند ایمنی جاده‌ها، بحران پسماند، حفاظت از دریای خزر، جلوگیری از تصرف سواحل، احیای تالاب میانکاله و صیانت از جنگل‌های هیرکانی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در استان گفت: طی بیش از دو سال گذشته با پیگیری‌های مستمر، چندین دوره کارآموز قضایی برای مازندران جذب شد، اما همچنان کمبود قاضی یکی از دغدغه‌های اصلی استان است.

پوریانی با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی نظام هستند، اظهار کرد: هر مراجعه‌کننده‌ای که وارد دادگستری می‌شود باید احساس کند دستگاه قضایی ملجاء و محلی برای احقاق حق اوست. تکریم ارباب‌رجوع، رسیدگی دقیق به پرونده ها، شفافیت و پاسخگویی، از مهم‌ترین وظایف مدیران و قضات است.

رئیس کل دادگستری مازندران با استقبال از نقدهای سازنده هیأت بازرسی دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما ارتقای کیفیت خدمات قضایی، صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد است.