به گزارش خبرگزاری مهر، سایت آکسیوس گزارش داد که سیاست های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی باعث کاهش حمایت های آمریکا از این رژیم و از بین رفتن آن در دراز مدت مخصوصا در میان نسل های جوان شده و می شود.

در این گزارش آمده است، این کاهش حمایت در داخل کنگره آمریکا انعکاس پیدا کرده به طوری که قانون گذارانی که زمانی طرفدار رژیم صهیونیستی بودند اینک بیشتر تمایل دارند از آن انتقاد کنند.

جیسون کرو نماینده دموکرات آمریکا تاکید کرد، به بررسی مجدد روابط میان آمریکا و تل آویو و تغییرات مطلوب در این خصوص نیاز است.

همچنین تمام دموکرات هایی که در مجلس نمایندگان به دنبال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ هستند علیه قراردادهای تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی رأی داده اند.

برخی از دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا از نظرات خود مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی و ارائه کمک های مالی برای تقویت سامانه گنبد آهنین عقب نشینی کرده اند.

ماکسویل فراست نماینده دموکرات آمریکا نیز گفت: این اتفاق ۴ سال قبل باید رخ می داد.

بسیاری از چهره های مطرح در جنبش ماگا نیز از ورود آمریکا به جریان حمایت از رژیم صهیونیستی انتقاد دارند. واشنگتن ۲۱ میلیارد دلار از تل آویو از ابتدای جنگ غزه حمایت مالی به عمل آورده است.