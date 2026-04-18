۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

اعتراف رژیم صهیونیستی به کشته شدن ۱۴ نظامی خود

 رژیم صهیونیستی کشته شدن ۱۴ نظامی خود در جنگ حزب الله را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان جنگ این رژیم با حزب الله لبنان، ۱۴ نفر از نظامیان صهیونیست کشته شدند.

براساس اعتراف رژیم صهیونیستی، در این جنگ همچنین ۶۵۰ نظامی رژیم صهیونیستی نیز مجروح شدند.

    • IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      َ۱۴ کشته اعتراف یعنی حداقل ۱۰ برابر در یک آمار واقعی وسانسور نشده همینطور آمارمحروحان

