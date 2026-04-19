به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جانفدا برای ایران» که با هدف ثبتنام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راهاندازی شده، از مرز ۲۸ میلیون نفر عبور کرده و شمار مشارکتکنندگان در آن همچنان در حال افزایش است.
بر اساس اعلام وبسایت «جانفدا» تا لحظه تنظیم خبر، تعداد ۲۸ میلیون و ۴ هزار و ۹۱۹ نفر با ثبتنام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردهاند.
دواطلبان میتوانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وبسایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگیشان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.
راهاندازی این پویش در پی افزایش گفتوگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکههای اجتماعی و رسانههای مختلف بازتاب یافته است.
