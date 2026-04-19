باز مهندسی استراتژیک خدمات قضایی در میانه جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه قضا با عنایت به تاکیدات و دستورات صریح و موکد ریاست قوه قضاییه و در راستای توسعه هوشمندسازی با استفاده از فناوریهای نوین، «تسهیل امور مراجعان» را بهعنوان یک راهبرد اساسی در دوره تحول و تعالی عدلیه در دستور کار خود قرار داده است.
راهبرد بازوی فناوری و هوشمندسازی دستگاه قضا در سالی که گذشت
در سالی که گذشت، راهبرد بازوی فناوری و هوشمندسازی دستگاه قضا علاوه بر نگهداشت، توسعه و ارتقاء زیرساختهای فناورانه موجود بر «توسعه خودکاربری» و «واگذاری امورات قابل واگذاری به مراجعان عدلیه» متمرکز شد و در همین زمینه دستاوردها و نتایج ملموس و چشمگیری حاصل گردید که از جمله این موارد میتوان به محصولات جدید و نوین دستگاه قضا در جهت توسعه بسترهای خودکاربری از جمله راهنمای هوشمند قضایی مردم، تسهیل سپردن تامین و ضمانت الکترونیک به صورت غیر حضوری و برخط، راهاندازی سامانه خودکاربری ویژه دارندگان دانش حقوقی، امکان ارسال لوایح و اظهارنامه بهصورت غیرحضوری و دسترسی به بیش از ۳۰ نوع میز خدمت به صورت خودکار، بدون نیاز به حضور فیزیکی و با کاربری آسان از طریق سامانه «خدمات قضایی من» اشاره کرد.
تبدیل تهدید جنگ به فرصت جهت جهش کیفی و تحولآفرین در عرصه خدمترسانی قضایی به مردم
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بهعنوان بازوی فنی و پیشران تحقق عدالت هوشمند در تراز انقلاب اسلامی، از نخستین لحظات آغاز جنگ تحمیلی سوم، این مقطع زمانی را فرصتی الهی برای جهش کیفی و تحولآفرین در عرصه خدمترسانی قضایی به مردم شریف ایران تلقی کرد.
راهبرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جنگ تحمیلی سوم
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن تشریح اقدامات این مرکز در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت در جریان جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد: همکاران این مرکز با عزمی راسخ، روحیهای جهادی و رویکردی انقلابی، توسعه خودکاربریها و گسترش خدمات قضایی بهصورت کاملاً غیرحضوری را در دستور کار قرار دادند تا دسترسی آحاد ملت به عدالت، حتی در سختترین شرایط جنگ و بحران، بدون هیچ وقفهای و با بالاترین سطح کیفیت و امنیت تداوم یابد که این اقدام راهبردی، در سه فاز اجرایی دقیق و زمانبندیشده پیگیری شد.
توسعه تمامساحتی خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تبیین فاز نخست راهبرد توسعه خودکاربریها در جریان جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: در فاز نخست، بهمنظور صیانت از سلامت عمومی و تضمین استمرار چرخه دادرسی در شرایط بحرانی و جنگی، کلیه فرآیندهای مرتبط با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهصورت جامع بازطراحی و به شکل کاملاً غیرحضوری توسعه و ارتقا یافت که این اقدام، با هدف حذف کامل نیاز به حضور فیزیکی مراجعان و ایجاد امکان ارائه خدمات در هر شرایط، تا زمان عبور کامل از وضعیت اضطراری، عملیاتی شد و بدین ترتیب، تمامی خدمات دفاتر، از مرحله ثبت درخواست تا پیگیری و تکمیل فرآیند، در بسترهای امن و هوشمند قابل انجام شد.
توسعه پلتفرمهای خودکاربری هوشمند مبتنی بر فناوریهای نوین
وی در ادامه «گسترش پلتفرمهای خودکاربری هوشمند مبتنی بر فناوریهای نوین» را فاز دوم راهبرد توسعه خودکاربریها در جریان جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد و در تبیین این فاز اظهار داشت: در این مرحله، بسترهای خودکاربری قضایی برای عموم شهروندان با هدف فراهمسازی امکان دسترسی فوری، امن، پایدار و آسان به خدمات قضایی برای تمامی افراد، بدون محدودیتهای جغرافیایی، زمانی یا محیطی و با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، فناوریهای نوین و معماریهای روزآمد سامانهای توسعه یافت. این پلتفرمها بهگونهای طراحی شدهاند که شهروندان بتوانند بخش قابلتوجهی از نیازهای قضایی خود را بدون مراجعه حضوری و با بالاترین سطح امنیت و دقت انجام دهند.
استقرار سامانههای غیرحضوری ویژه قضات بهصورت پایلوت در قم
کاظمیفرد در بخش دیگری از سخنان خود از «استقرار سامانههای غیرحضوری ویژه قضات» بهعنوان فاز سوم راهبرد توسعه خودکاربریها در جریان جنگ تحمیلی سوم یاد کرد و اذعان داشت: بهمنظور تضمین تداوم بیوقفه فرآیند دادرسی و جلوگیری از هرگونه اختلال در روند رسیدگی به پروندهها، ارائه خدمات غیرحضوری ویژه همکاران قضایی در دستور کار قرار گرفت که این طرح بهصورت پایلوت در شهر مقدس قم اجرا شد و زیرساختهای لازم برای مدیریت پروندهها، بررسی مستندات، انجام مکاتبات قضایی و صدور آراء بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم گردید و اجرای موفق این فاز، امکان استمرار کامل فعالیتهای قضایی حتی در شرایط اضطراری و محدودیتهای ناشی از جنگ را فراهم کرده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: در نتیجه برنامهریزی دقیق، تلاشهای جهادگونه، ایثار و فداکاری شبانهروزی مرزبانان فناوری عدلیه و علیرغم کارشکنیهای دشمن، نهتنها پایداری شبکه و زیرساختهای فناوری اطلاعات حفظ شد، بلکه تمامی خدمات هوشمند و غیرحضوری قوه قضاییه، حتی در قلب بحران جنگ تحمیلی، بدون کوچکترین وقفه و با کیفیت مطلوب در اختیار ملت شریف ایران قرار گرفت که این دستاورد بزرگ، گواه روشنی بر این حقیقت است که عدالت جمهوری اسلامی، حتی در میانه آتش جنگ، استوارتر و قدرتمندتر از همیشه ایستاده است.
