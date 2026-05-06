۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۲

ثبت و ارسال تمامی موضوعات لایحه غیرحضوری شد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از امکان ثبت و ارسال تمامی موضوعات لایحه به‌صورت غیرحضوری و خودکاربری برای تمامی شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: با تلاش و همت همکارانم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان ثبت و ارسال تمامی موضوعات لایحه به‌صورت غیرحضوری فراهم شد. مردم عزیز می‌توانند با مراجعه به «سامانه خدمات قضایی من» لایحه خود را به‌صورت مستقیم به شعبه و یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نمایند. توسعه خودکاربری‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت در قالب پروژه‌های گوناگون ادامه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شب گذشته از معرفی قریب‌الوقوع یک خدمت جدید در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت خبر داده بود.

