ثبت و ارسال تمامی موضوعات لایحه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: با تلاش و همت همکارانم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان ثبت و ارسال تمامی موضوعات لایحه بهصورت غیرحضوری فراهم شد. مردم عزیز میتوانند با مراجعه به «سامانه خدمات قضایی من» لایحه خود را بهصورت مستقیم به شعبه و یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نمایند. توسعه خودکاربریها برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت در قالب پروژههای گوناگون ادامه دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شب گذشته از معرفی قریبالوقوع یک خدمت جدید در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت خبر داده بود.
