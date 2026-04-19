پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز یکشنبه ۳۰ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر،مورخ یکشنبه سی ام فروردین ماه ۱۴۰۵؛ ساعات صبح امروز جوی آرام و در ساعات بعدازظهر وزش بادهای سطحی برروی دریا وگذر ابر در آسمان استان پیش بینی می شود.

آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر همراه با گذر ابر و برروی دریا وزش باد غربی مورد انتظار است.

دریا کمی مواج و در صورت احتیاط شناورهای سبک، شرایط برای تردد سایر شناورها مساعد خواهد بود.

ساعات بعدازظهر و شب دوشنبه ۳۱ فروردین، افزایش بادهای شمال غربی برروی مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و محدوده جزایر کیش، لاوان، سیری و ابوموسی پیش بینی می شود و سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

توصیه می شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد و از تردد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان ۱ تا ۲ درجه ای دما در استان مورد انتظار است.