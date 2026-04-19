محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه بارشی در این استان تا اواسط هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: از سه‌شنبه هفته جاری، کاهش محسوس دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه بارشی از ساعات گذشته در استان همدان فعال شده و بارش‌هایی به صورت باران در برخی مناطق استان گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه این سامانه بارشی فعال خواهد بود، ادامه داد: در اکثر نقاط استان، بارش باران و گاهی رگبار همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه احتمال بارش باران در ساعات بعدازظهر دوشنبه و شب این روز در اکثر نقاط استان افزایش می‌یابد، گفت: وزش باد نسبتاً شدید و شدید نیز در برخی ساعات برای اکثر نقاط استان انتظار می‌رود.

باقری شکیب اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه در استان فعال باشد و در ساعات بعدازظهر سه‌شنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید رخ دهد.

وی افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کوهستانی استان وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان گفت: تغییر محسوسی در دمای صبح فردا انتظار نمی‌رود، اما از صبح سه‌شنبه به بعد، کاهش دو تا چهار درجه سانتیگرادی در دمای کمینه استان رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه دمای هوا تا پایان هفته در اکثر نقاط استان بالای صفر درجه سانتیگراد باقی خواهد ماند، بیان کرد: بیشینه دمای گزارش شده در روز گذشته، ۲۳ درجه سانتیگراد در شهرستان‌های فامنین و قهاوند بوده و کمینه دمای صبح امروز نیز ۶ درجه سانتیگراد در گل‌تپه به ثبت رسیده است.

باقری شکیب بیان کرد: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۹ تا ۲۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.