پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۱۴ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی با گذر ابر پیش بینی میشود و برروی دریا وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی مورد انتظار است.
حمزه نژاد افزود: دریا به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب متلاطم خواهد بود. بیشینه سرعت باد تا نزدیک ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱۰۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه میشود تردد شناورها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
وی گفت: روز شنبه شرایط جوی و دریایی آرامی برروی استان حاکم خواهد بود.
حمزه نژاد افزود: از روز یکشنبه ۱۶ فروردین، مجددا افزایش سرعت بادهای غربی برروی خلیج فارس بتدریج تنگه هرمز و دریای عمان سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
نظر شما