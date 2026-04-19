پویش ملی «سرو ایران» در گناوه اجرا شد

غلامحسین آقاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و امام شهید امت اظهار کرد: از ابتدای شروع جنگ رمضان و شهادت رهبر فرزانه انقلاب و به یاد شهدای این جنگ تحمیلی تاکنون یازده مرحله پویش درختکاری «سرو ایران» در شهرستان گناوه اجرا شده است.

وی بیان کرد: طی اجرای این پویش در شهرستان گناوه بیش از ۵۰۰اصله نهال با حضور گروه‌های مختلف مردمی و دوستداران طبیعت در سطح شهرستان کاشت یا بین اقشار مختلف مردم توزیع شده است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه افزود: آخرین مرحله پویش ملی نهال‌کاری «سرو ایران» در شهرستان همزمان با فرارسیدن سالروز تولد رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای دستگاههای اجرایی در شهرستان گناوه برگزار شد.

وی گفت: این آئین با حضور فرمانده سپاه انصارالحسین (ع)، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی، شهردار، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس محیط زیست، مدیر اموزش و پرورش در محل فاز سه پارک خور شهر گناوه برگزارشد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه گفت: این مرحله از پویش با هدف گرامیداشت تولد رهبر شهید، تجلیل از مقام شامخ شهدای جنگ رمضان و همچنین ادای احترام به غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و چندین نهال مثمر در پارک خور غرس شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این ویژه برنامه، ۲ اصله نهال مثمر به یاد دوتن از شهدای ارتشی این شهرستان شهیدان «علی محمدی» و «محمدعلی دارمی» غرس شد.