  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

پویش ملی «سرو ایران» در گناوه اجرا شد

گناوه- سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه از اجرای ۱۱ مرحله پویش درختکاری در قالب پویش ملی «سرو ایران» در این شهرستان خبر داد.

غلامحسین آقاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و امام شهید امت اظهار کرد: از ابتدای شروع جنگ رمضان و شهادت رهبر فرزانه انقلاب و به یاد شهدای این جنگ تحمیلی تاکنون یازده مرحله پویش درختکاری «سرو ایران» در شهرستان گناوه اجرا شده است.

وی بیان کرد: طی اجرای این پویش در شهرستان گناوه بیش از ۵۰۰اصله نهال با حضور گروه‌های مختلف مردمی و دوستداران طبیعت در سطح شهرستان کاشت یا بین اقشار مختلف مردم توزیع شده است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه افزود: آخرین مرحله پویش ملی نهال‌کاری «سرو ایران» در شهرستان همزمان با فرارسیدن سالروز تولد رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای دستگاههای اجرایی در شهرستان گناوه برگزار شد.

وی گفت: این آئین با حضور فرمانده سپاه انصارالحسین (ع)، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی، شهردار، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس محیط زیست، مدیر اموزش و پرورش در محل فاز سه پارک خور شهر گناوه برگزارشد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه گفت: این مرحله از پویش با هدف گرامیداشت تولد رهبر شهید، تجلیل از مقام شامخ شهدای جنگ رمضان و همچنین ادای احترام به غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و چندین نهال مثمر در پارک خور غرس شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این ویژه برنامه، ۲ اصله نهال مثمر به یاد دوتن از شهدای ارتشی این شهرستان شهیدان «علی محمدی» و «محمدعلی دارمی» غرس شد.

کد مطلب 6804780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها