۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

پویش ملی «هر نهال، یک شهید» در گناوه برگزار شد

پویش ملی «هر نهال، یک شهید» در گناوه برگزار شد

گناوه – همزمان با اجرای پویش ملی کاشت «نهال امید» به یاد و نام شهدای جنگ رمضان، آیین کاشت نهال با شعار «هر نهال، یک شهید» در مصلای جمعه گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و حفظ از منابع طبیعی و محیط زیست، با حضور امام جمعه ، فرماندار، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس آموزش و پرورش و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه برگزار شد.

پویش ملی «هر نهال، یک شهید» در گناوه برگزار شد

در این آیین، شرکت‌کنندگان با کاشت نهال‌هایی به یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

پویش ملی «هر نهال، یک شهید» در گناوه برگزار شد

این پویش با شعار «هر نهال، یک شهید» تلاشی در راستای پیوند مفاهیم بلند ایثار و شهادت با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی به شمار می‌رود.

پویش ملی «هر نهال، یک شهید» در گناوه برگزار شد

