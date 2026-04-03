پویش ملی «هر نهال، یک شهید» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و حفظ از منابع طبیعی و محیط زیست، با حضور امام جمعه ، فرماندار، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس آموزش و پرورش و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با کاشت نهال‌هایی به یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این پویش با شعار «هر نهال، یک شهید» تلاشی در راستای پیوند مفاهیم بلند ایثار و شهادت با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی به شمار می‌رود.