پویش ملی «سرو ایران» در شهرستان دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «سرو ایران» به مناسبت روز جهانی قدس و در گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان شهرستانی در شهرستان دشتی برگزار شد.

فرماندار دشتی ظهر شنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: اجرای این پویش گامی ارزشمند در راستای زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

رضا مقاتلی افزود: پویش ملی «سرو ایران» نمادی از پیوستگی ملت ایران با ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان است و پیام ایستادگی و مقاومت را به‌روشنی منتقل می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم، تصریح کرد: شهرستان دشتی نیز در جنگ تحمیلی رمضان سه فرزند رشید خود را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب کرده است.

در پایان این مراسم، با حضور خانواده‌های معظم این شهدای والامقام و مسئولان شهرستان، چهار نهال به یاد رهبر شهید و شهیدان بردستانی ،عالی نژاد و شیخیانی از شهدای جنگ تحمیلی رمضان شهرستان غرس شد.