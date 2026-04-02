پویش کاشت «نهال امید» در گناوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۳ فروردین روز طبیعت و در راستای منویات مقام معظم رهبری و در قالب پویش نهال امید چندین اصله نهال درختان مثمر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده شهید والامقام «محمد گیوی» از شهدای جنگ رمضان شهرستان گناوه در پارک سردار شهید سلیمانی شهر گناوه کاشته شد.



امام جمعه گناوه عصر پنجشنبه در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن روز طبیعت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه امام شهید امت اجرای این مراسم را لبیک به پیام فرمایشات مقام معظم رهبری بیان کرد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی به اهمیت درختکاری و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها اشاره کرد و گفت: کاشت درخت در آموزه‌های دینی و سیره اهل بیت(ع) به عنوان یک سنت حسنه و صدقه معرفی و سفارش شده و ما باید این فرهنگ را که از معصومین به ما رسیده در جامعه احیا و مردم را آگاه کنیم تا به حفاظت از محیط زیست کمک کنند.

وی یادآور شد: امروز نیزاین برنامه در راستای تاکید مقام معظم رهبری و اجرای پویش نهال امید و هر درختی به نام یک شهید اجرا می‌شود.

امام جمعه گناوه بر کاشت درختان مثمر و سازگار با آب و هوا و طبیعت شهرستان تاکید کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز در این برنامه هدف ازاجرای پویش ملی « کاشت نهال امید» را پیروی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز طبیعت و تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی و نمایش عزم ملت ایران برای ساختن و آبادانی کشور عنوان کرد.

عبدالرحمن مرادزاده گفت: این پویش امروز در بوستان‌های سراسر استان آغاز شده است و در همین راستا این برنامه در گناوه اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تلاش برای بهبود کیفیت زندگی و تقویت همزیستی با طبیعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است گفت: امید است حفظ موارد زیست محیطی به عنوان یک فرهنگ در میان همه آحاد جامعه هر چه بیشتر نهادینه شود و همواره شاهد رعایت این موارد از سوی هموطنان باشیم.

این مراسم با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه و شهرداری بندر گناوه برگزار شد.