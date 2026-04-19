به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، حمیدرضا الوند اظهار داشت: تمامی خدماتی که در تمام مراکز شبه خانواده و برای تمام کودکان تحت سرپرستی در خانه و خانواده در شرایط عادی جاری بوده همچنان به قوت خود باقی است و همچنان همه آن خدمات در تمامی مراکز بهزیستی و برای کودکان در خانواده به خوبی ارائه میشود.
وی افزود: خوشبختانه هیچکدام از همکاران ما به عنوان مربیان زحمتکش در مراکز شبه خانواده، مددکاران، روانشناسان و مسئولین حوزه علوم تربیتی کار خود را ترک نکردهاند و در این شرایط سخت در کنار کودکان به ارائه خدمات تخصصی خود ادامه میدهند.
الوند ادامه داد: بر اساس سیاستهایی که در روزهای اول جنگ در نظر گرفتیم، سیاست تقویت حضور کودکان در خانواده را به تمام استانها ابلاغ کردیم و اعلام شد که تمامی مراکز شبه خانواده در قالب فرزندخواندگی، امین موقت و خانواده امین، طرح میزبان، بازپیوند کودکان به خانوادههای زیستی و غیرزیستی و در صورت فراهم بودن شرایط اعزام آنها به مرخصی نزد اقوام و بستگان طبق ضوابط، مقررات و پروتکلهای ابلاغی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدامات را انجام دهند.
وی تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت داشت، مصلحت کودکان بود بنابراین با رعایت مصلحت کودکان و تأمین امنیت و سلامت جسمانی و در نهایت سلامت روانی آنها، این سیاست اتخاذ و اجرا شد.
مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: بر همین اساس و با رعایت ضوابط و مقررات تخصصی از حدود ۱۵۰۰ کودک در شیرخوارگاهها اکنون برای کودکان صفر تا سه سال در ۳۳ شیرخوارگاه کشور کمتر از ۲۵۳ کودک باقی ماندهاند یعنی سایر کودکان در قالب این مدلها وارد خانواده شدهاند و نظارتهای پس از آن نیز همچنان ادامه دارد.
وی افزود: از حدود ۹۳۰۰ کودک در ۶۶۷ مرکز شبه خانواده اکنون کمتر از ۵ هزار نفر در مراکز حضور دارند و بیش از ۴۰۰۰ نفر در قالب فرآیندهای خانوادهمحور وارد خانواده شدهاند. از حدود ۶۷۰ مرکز نیز ۶۴۱ مرکز فعال است. این به معنای تعطیلی مراکز نیست بلکه برخی مراکز که در مجاورت مراکز نظامی و امنیتی بودند به دلیل شرایط خاص جابجا یا ادغام شدند و در مجموع ۸۶ مرکز جابجا شدهاند.
الوند ادامه داد: ۶ مرکز در جریان جنگ خسارت دیدهاند که در مجاورت محلهای مورد حمله بودند اما خوشبختانه این مراکز تخلیه شده بودند و هیچیک از کودکان آسیب ندیدهاند. تاکنون هیچکدام از فرزندان تحت سرپرستی در مراکز و خانوادهها مورد اصابت قرار نگرفته و زخمی نشدهاند.
وی درباره اقدامات انجام شده گفت: ۴۳۱ کودک به خانوادههای میزبان، ۱۴۲ نفر به امین موقت، ۱۹۶ کودک در قالب فرزندخواندگی، ۲۸۲۴ نفر به مرخصی نزد خانوادهها و بستگان و ۲۹۱ نفر نیز به خانوادههای زیستی و غیرزیستی بازپیوند داده شدهاند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: تمامی کودکانی که مشمول دریافت امداد ماهیانه بودند با ورود به این مدلهای خانوادهمحور، همچنان از این حمایتها برخوردارند و پرداختها ادامه دارد.
وی افزود: برای تقدیر از مربیان و پرسنل شیرخوارگاهها، با حمایت رئیس سازمان و بخشهای پشتیبانی، اعتبار رفاهی ویژهای اختصاص یافت و به جای سه ماه، معادل ۹ ماه مزایا برای پرسنل شیفتهای شبانهروزی و روزانه پرداخت شد.
الوند ادامه داد: تمامی اعتبارات و تعهدات حوزه کودکان، علیرغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از جنگ با حمایت مدیران سازمان و همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهطور کامل تخصیص و حتی بیش از میزان مصوب به استانها ابلاغ شد همچنین به استانهای درگیر جنگ، اعتبارات اضافی برای حمایت از مراکز غیردولتی اختصاص یافت.
وی گفت: در مجموع حدود ۲۴۶۶ میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۴۰۵ به طور کامل تخصیص و به استانها ابلاغ شده است. امداد ماهیانه کودکان، یارانه مراکز، پول توجیبی، هزینه پوشاک، درمان و کمکهای موردی به طور کامل پرداخت شده و اعتبارات مراکز روزانه، مراکز سلامت اجتماعی، برنامههای فرهنگی، آموزشی و هنری نیز به استانها ابلاغ شده است.همچنین برای ۳ هزار نفر از نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ ساله، با سرانه ۲۵ میلیون تومان، حسابهای سرمایهگذاری آینده افتتاح و مبالغ مربوطه واریز شده است.
مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره نظارتها گفت: نظارت حضوری، مجازی و تلفنی بر وضعیت کودکان در مراکز و خانوادهها بهصورت مستمر در حال انجام است و کارشناسان ستادی نیز استانها را بهطور روزانه رصد و ارزیابی میکنند.
الوند در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام شده با نمایندگی یونیسف در ایران، برای ۱۰ استان آسیبدیده، سرانه ۸ میلیون تومان برای هر کودک در مراکز در نظر گرفته شده که ۶۰ درصد آن برای نیازهای معیشتی، ۲۵ درصد برای خدمات رفاهی پرسنل و ۱۵ درصد برای خدمات آموزشی و پرورشی اختصاص دارد. همچنین پروتکلهای بینالمللی حمایت از کودکان در شرایط جنگ، با همکاری یونیسف در حال تدوین و بهزودی به مراکز ابلاغ خواهد شد.
