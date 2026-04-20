حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خدمات ارائه شده به کودکان تحت سرپرست در روزهای جنگ توضیحاتی داد و گفت: در جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی در ارتباط با اجرای برنامه هایی که مبتنی بر خانواده است زمینه های بیشتری برای ورود بچه ها به درون خانواده با هدف تامین سلامت جسمانی و روانی شان فراهم گردید به همین دلیل بعد از جنگ دوازده روزه دستورالعمل مراقبت از کودکان در زمان جنگ و بحران تدوین و توسط ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور به کل استان های کشور ابلاغ گردیده است.

الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بعد از ابلاغ این دستور العمل به سراسر کشور، در جلسات مشترکی که به صورت ویدیو کنفرانس با مدیران کل، معاونین سلامت اجتماعی و کارشناسان مسئول سراسر کشور داشته اند به چگونگی اجرای این دستورالعمل و مفاد مرتبط آن پرداخته شده و در کلیه استان ها لازم الاجرا می باشد.

وی ادامه داد: از جمله نکات مهم این دستورالعمل که به تمام استان ها اعلام شده این است که تمام مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در جوار مراکز حساس نظامی، انتظامی و امنیتی می بایست در با تدابیر استان و در صورت نیاز نسبت به جا به جایی مراکز اقدام صورت پذیرد. لذا تمام استان ها از فاصله جنگ دوازده روزه تا فاصله جنگ رمضان همه این مراکز را شناسایی کرده و نسبت به این جا به جایی ها در جنگ رمضان اقدام نمودند.

الوند اضافه کرد: در ایام جنگ رمضان به تمام استان ها اعلام شد که بر اساس مدل های خانواده محور باتوجه به بانک اطلاعاتی قبلی که داشته اند از تمام خانواده هایی که متقاضی سرپرستی دائم یا فرزندخواندگی کودکان بهزیستی هستند تحت عنوان فرزند خوانده ، امین موقت، طرح میزبان و خانواده هایی که بچه هایی با شرایط بازپیوند زیستی و یا غیرزیستی دارند را به اقوام و بستگان سببی و نسبی شان بعد از بررسی های کارشناسی با طی تمام مراحل اداری، قانونی، قضایی و حقوقی با سرعت بیشتری اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: درواقع این امور مربوط به زمان جنگ نیست و به صورت روتین هر روزه در حال اجرا می باشد لذا بعد از دوران جنگ به این روال با طی مراحل اداری، قانونی، قضایی و حقوقی و نظارت های پس از واگذاری ادامه خواهیم داد.

وی اضافه کرد: در جنگ رمضان مدل خانواده محور یعنی طرح میزبان سرعت بیشتری پیدا نمود و بدلیل داشتن این بانک اطلاعاتی کارشناسان استان ها مبادرت به شناسایی خانواده ها نموده و با در نظر گرفتن صلاحیت های اخلاقی، اجتماعی و قانونی آنها ضمن برگزاری دوره آموزشی به مرحله واگذاری رسیدند.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور توضیح داد: تقریبا حدود یک ماه قبل از آغاز جنگ رمضان یعنی نه بهمن ماه، به دلیل پیش بینی ها و شرایط مذاکرات در کشور از طریق ستاد بحران سازمان بهزیستی کشور به دلیل احتمال جنگ پیش رو، به همه استان ها در یک ویدیو کنفرانس اعلام کردیم که همه آمادگی کامل در این زمینه را داشته باشند

الوند افزود: با آغاز جنگ رمضان در مدت کمتر از ۲۴ ساعت طلایی اولیه کلیه مراکز مورد رصد و پیگیری قرار گرفته و با تشکیل کمیته های بیشتر در طی روز نسبت به مدل های خانواده محور اقدام گردید.

وی ضمن عرض تشکر از تیم مراقبت، در ادامه گفت: در اینجا لازم است از کادر تیم مراقبت و مربیان نیز تشکری داشته باشیم که در قالب طرح میزبان فرزندان بیمار را تحت حمایت خانواده خود قرار دادند. به دلیل داشتن این بانک اطلاعاتی در استان ها و آمادگی قبلی نیز نسبت به مرخصی فرزندان در کنار اقوام سببی و نسبی آنان نیز گام موثری برداشته شده است.

وی اظهار داشت: نظارت بر سرپرستی های دائم و موقت تحت عنوان فرزندخوانده و امین موقت بر اساس دستورالعمل نظارتی و ضوابط قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه آیین نامه اجرایی سال ۱۳۹۲ به صورت ماهیانه و هفتگی توسط مددکاران و روان شناسان حوزه از وضعیت فرزند نظارت صورت گرفته و گزارش تهیه می گردد.

الوند بیان کرد: وضعیت کودکان پس از اتمام جنگ با توجه احکام صادر از مرجع قضایی وضعیت مشخص خواهد شد در واقع فرزندانی که به صورت فرزندخوانده به خانواده رفته اند در صورت گرفتن حکم دائم می توانند برای دریافت شناسنامه اقدام نمایند. در زمینه خانواده میزبان باتوجه به نظر کارگروه تخصصی استان حداقل سه ماه و در صورت تمایل خانواده و فرزند قابل افزایش به مدت سه ماه و دو دوره ۶ ماهه خواهد بود و بعد از آن می تواند به صورت سالانه تا پایان ۱۸ سالگی نیز ادامه یابد. اما در مورد فرزندانی که به مرخصی رفته اند ممکن است بعد از شرایط امن و پایدار با تقاضای خانواده و اقوام سببی و نسبی و بسته به شرایط فرزند مجدد به مراکز سازمان بازگردند.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در خصوص واگذاری فرزندان بیمار توضیح داد: در خصوص واگذاری فرزندان بیمار، طبق آماری که ارائه شده است و مطابق با شیوه هایی که قبلا ذکر شده است این اقدام صورت گرفته است. ما با یک انسان طرف هستیم انسانی که می فهمد، می داند، می شناسد و قوه تشخیص دارد بر همین اساس با کلیه فرزندان قبل از واگذاری توسط مددکار و روان شناس تیم مراقبت صحبت می شود و آمادگی های لازم برای فرزند بوجود می آید.

الوند اشاره کرد: متاسفانه در جنگ رمضان ۵ مرکز ما اعم از مرکز نگهداری آمنه در تهران، دو مرکز در استان اصفهان و دو مرکز در استان کرمانشاه، در کشور آسیب دیده اند که این مراکز قبل از آسیب به طور کامل در کمتر از ۲۴ ساعت اول آغاز جنگ تخلیه شده بودند. طبق آخرین بررسی‌ها تا به امروز هیچ اتفاق ناگواری برای هیچ یک از بچه های بهزیستی چه در مراکز و چه در خانواده رخ نداده است.

وی تصریح کرد: آمار و اطلاعات کلی از وضعیت جامعه هدف و مراکز تحت نظارت دفتر توانمندسازی و مراقبت کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، از ابتدای جنگ اسفند ۱۴۰۴ لغایت ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، شامل فرزندان زیر سن ۳ سال ۲۶۶ نفر، کل فرزندان مقیم مراکز ۶۶۷۵ نفر، تعداد مراکز فعال ۶۸۴، تعداد مراکز جابجا شده ۸۹، تعداد مراکز آسیب دیده ۵ مرکز، فرزندان طرح میزبان ۴۴۸ نفر، فرزندان طرح امین موقت ۲۰۷ نفر، فرزند خواندگی ۱۶۴ نفر، فرزندان در مرخصی ۲۶۸۹ نفر، فرزندان بازپیوند ۲۳۴ نفر، فرزندان مستقل شده ۸۴ نفر، فرزندان پذیرش جدید ۴۱۴ نفر، می‌شود.

الوند خاطر نشان کرد: باتوجه به شرایط آتش بس، همچنان خانواده ها می توانند با طی مراحل اداری، قانونی و قضائی نسبت به یکی از شیوه های تحویل فرزند از سازمان بهزیستی در سراسر کشور اقدام نمایند.