هومنیان: ۳۱ کودک بدسرپرست در استان یزد به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر هومنیان، مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به بازپیوند ٣١ فرزند به خانواده‌های اصلی یا بستگان مؤثر در نیمه نخست سال گفت: هم‌اکنون ۱۳ خانه غیردولتی و یک مرکز دولتی در قالب شیرخوارگاه، تحت نظارت بهزیستی استان، از ۱۴۹ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست نگهداری می‌کنند.

وی افزود: ۱۶ مرکز «مثبت زندگی» نیز در زمینه ارائه خدمات به فرزندان تحت مراقبت در خانواده فعال هستند و به گفته هومنیان، تعداد فرزندان امدادبگیر یا تحت مراقبت در خانواده در استان یزد به ۲۷۴ نفر می‌رسد.

مدیرکل بهزیستی یزد در ادامه با اشاره به واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با طی مراحل قانونی، ۲۷ کودک از شیرخوارگاه حضرت قائم (عج) به فرزندخواندگی سپرده شدند و یک کودک نیز به خانواده میزبان واگذار شد.

هومنیان در پایان خاطرنشان کرد: در همین مدت نیز استقلال چهار فرزند تحت حمایت و ورود آن‌ها به زندگی مستقل و ازدواج نیز انجام شد.