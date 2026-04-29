صمد نژاد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار مقالات علمی و دانشگاه در مورد تبعات جنگ و حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی در نشریات علمی گفت: برنامه‌ریزی انجام شده و قصد داریم این کار را انجام دهیم. سردبیران نیز مشتاق انتشار این مقالات هستند ولی به دلیل اینکه دسترسی از خارج کشور به نشریات داخلی قطع است، اگر مخاطبان خارجی نتوانند این مطالب را بیینند، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی کردیم که تا ماه‌های آینده مقالاتی در مورد آسیب‌شناسی و تبعات اجتماعی و انسانی جنگ منتشر شوند چرا که بررسی این موارد برای ثبت در تاریخ لازم و ضروری است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به سوالی در مورد انتشار مقاله در نشریات مطرح بین‌المللی مثل ساینس و نیچر گفت: بسیاری از اوقات این موارد به دلیل رویکردهای سیاسی منتشر نمی‌شوند. ای کاش اساتید ما دسترسی به اینترنت بین‌الملل داشتند. بدون شک اگر این‌گونه بود، تاکنون مقالات یا یادداشت‌های بسیاری در این مورد در نشریات مختلف منتشر شده بود.

به گفته این مقام مسئول خرابی تجهیزات، از کار افتادن کارخانه‌ها و ... بخشی از مشکلشان راه حل علمی دارد پژوهشگران ما باید بتوانند به مقالات دنیا دسترسی داشته باشند تا بتوانند آن مشکل را حل کنند.