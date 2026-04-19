رشد منابع در بانک مسکن ۳.۵ برابر شد/ تحقق ۱۳۱ درصدی اهداف سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، علی خورسندیان در این نشست وبیناری که با حضور معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)، از تحقق دستاوردهای آماری خیره‌کننده و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط حساس کنونی خبر داد.

تداوم خدمت‌رسانی در جبهه اقتصادی با عبور از مرز ۴۵۰ همت منابع

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به شرایط خاص کشور و جنگ رمضان، مجاهدت همکاران بانکی در جبهه خدمت و اقتصاد را در کنار رزمندگان میدان نبرد، مردم مبعوث شده در خیابان و فعالان عرصه دیپلماسی ارج نهاد.

وی تأکید کرد: به اذعان نهادهای ناظر و سیاست‌گذار، بانک مسکن در مدت اخیر بدون هیچ‌گونه اختلالی به خدمت‌رسانی خود ادامه داده است که این پایداری، خود نوعی جهاد در عرصه خدمت به مردم است.

خورسندیان با ارائه آمار عملکرد سال ۱۴۰۴، از رشد چشمگیر و ۳.۵ برابری منابع نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۴ شاهد میزان رشد بالغ بر ۱۷۰.۴ همت در جذب منابع بودیم.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: همچنین مانده منابع بانک در پایان سال گذشته با جهشی ۶۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، از مرز ۴۵۰ همت گذشت که این موفقیت حاصل تلاش‌های بی‌وقفه همکاران در صف و ستاد است.

دکتر خورسندیان همچنین از تحقق قابل ملاحظه هدف مستقل سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۳۱ درصد خبر داد و بر برنامه‌ریزی راهبردی برای رسیدن به نتایج هدف‌گذاری سه ساله بانک مسکن تاکید کرد.

کاهش ۴۰ درصدی ناترازی، گامی بلند در بهبود ترازنامه

وی یکی از بزرگترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ را مدیریت ناترازی بانک دانست و تشریح کرد: با تمرکز بر جذب منابع، وصول مطالبات و توسعه بانکداری شرکتی، ناترازی بانک که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۹ همت بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۱.۲ همت کاهش یافت. این روند نزولی با قدرت ادامه داشته و در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۵ همت رسیده است.

حمایت از آسیب‌دیدگان با پرداخت تسهیلات ودیعه جنگ رمضان

خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت اجتماعی و وظیفه حمایتی بانک در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: تداوم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه برای احداث و بازسازی سریع‌تر خانه‌های هموطنان از اولویت‌های اصلی ماست. طبق آمار، تاکنون ۷۶۷ فقره تسهیلات به مشمولان و معرفی‌شدگان پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان این نشست ضمن قدردانی از مدیریت هوشمندانه شرایط پر استرس توسط همکاران شعب، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد بهبود روزافزون وضعیت ترازنامه بانک و افزایش رضایتمندی مشتریان باشیم.

مصطفی تقوی: بانک مسکن، پیشرو در استمرار خدمات بانکی دوران جنگ

در ادامه این نشست، مصطفی تقوی، معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، به تشریح ابعاد عملیاتی موفقیت‌های کسب شده پرداخت و گفت: افتخار بزرگ بانک مسکن در مدت اخیر این بود که از آغاز جنگ، حتی یک ثانیه وقفه در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشد. ما با استقرار بیشترین شعب کشیک و بالاترین نرخ حضور کارکنان در این شعب، توانستیم بالاترین سطح اعتماد مشتریان را جلب کنیم.

ابلاغ استراتژی‌های ۱۴۰۵ در اوج بحران

معاون مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به رعایت دقیق پروتکل‌های پدافند غیرعامل افزود: علیرغم محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، بازدیدهای نظارتی و میدانی مدیرعامل و مدیران ارشد از شعب فعال از همان روزهای نخست آغاز شد که موجی از دلگرمی را در میان همکاران صف ایجاد کرد.

تقوی همچنین به انضباط ساختاری بانک اشاره کرد و گفت: حتی در روزهای سخت جنگ رمضان، ابلاغ اهداف سال ۱۴۰۵ به تأخیر نیفتاد. این اقدام هوشمندانه باعث شد تا تمامی همکاران از نخستین روزهای سال جدید، تکالیف، اهداف و استراتژی‌های پیش رو را به دقت بدانند و برنامه‌ریزی عملیاتی خود را آغاز کنند.

این نشست هم‌اندیشی با بیان نقطه نظرات مدیران ارشد حوزه بازاریابی و بررسی عملکرد استان‌ها ادامه یافت.