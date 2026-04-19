۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

اختصاص ۵۰ درصد حقوق ماهانه رئیس عدلیه به کمک به آسیب دیدگان جنگ اخیر

رئیس قوه قضاییه به معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دستور داد که ۵۰ درصد حقوق و دریافتی ماهانه وی فعلا به مدت ۶ ماه به مصارفی در راستای کمک به آسیب‌دیدگان در جنگ تحمیلی اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در راستای پویش ایران همدل و پشتیبانی مردمی از خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، به معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دستور داد، ۵۰ درصد حقوق و دریافتی ماهانه خود را فعلاً به مدت ۶ ماه (از فروردین تا شهریور ۱۴۰۵) به مصارفی در راستای کمک به آسیب‌دیدگان در جنگ تحمیلی سوم اعم از ایرانی یا محور مقاومت (به ویژه لبنان) با تشخیص مسئولین ذیربط پرداخت کند.

کد مطلب 6805052

