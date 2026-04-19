برگزاری ۱۴ هزار جلسه دادرسی الکترونیک در استان کرمان 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلطانی نژاد، گفت: برگزاری دادگاه های الکترونیک زمینه ساز تسریع در رسیدگی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و برگزاری فرایند دادرسی به صورت غیرحضوری است که می تواند کارآمدی و پویائی بیشتر دستگاه قضایی را محقق سازد.

وی ضمن اشاره به این مطلب که دادگاه الکترونیکی، دادگاهی است که به‌صورت غیرحضوری و در بسترهای الکترونیکی و دیجیتال پیاده‌سازی و اجرا می‌شود، عنوان کرد: موارد متعددی از جلسات دادگاه برخط در استان کرمان برگزار شده که یکی از طرفین پرونده ها در خارج از کشور و یا استان دیگری حضور داشته و توانسته با بهره گیری از دانش و امکانات روز، به صورت غیرحضوری در جلسه دادگاه شرکت نموده و پرونده قضائی خود را پیگیری نماید.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان اظهارداشت: شعب دادگاه های استان کرمان به تجهیزات موردنیاز برای برگزاری دادگاه های آنلاین مجهز شده اند.