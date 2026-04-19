جهانگیر: طرح چند ضلعی پدافند اجتماعی را اجرا خواهیم کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سخنانی در جمع مدیران معاونت اجتماعی گفت: همانطور که اخیرا اشاره کردیم، قوه قضاییه برنامه ها و کارویژه های جدیدی را طراحی کرده است تا به اقتضای شرایط و پیامدهای جنگ تحمیلی در حوزه اجتماعی اجرا و عملیاتی شود.

جهانگیر افزود: هدف این کارویژه ها و برنامه ها این است که با پیگیری های هدفمند و مطالبه گری های سیستماتیک،حقوق مردم که در پی جنگ تحمیلی به هر نحوی از انحاء آسیب دیده است مورد حمایت و ترمیم قرار بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در تبیین برنامه‌ها و کارویژه های حوزه اجتماعی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دنبال می شود، اظهار داشت: این طرح اجتماعی در گام اول، یک ۱۰ ضلعی را مورد توجه و تمرکز قرار داده است که عناوین آن به شرح زیر است:

همدلی و هماهنگی اجتماعی

انسجام و گفتمان اجتماعی

امید اجتماعی

امنیت اجتماعی

حقوق اجتماعی

روایت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

چهره های اجتماعی

سربازان اجتماعی

سلامت اجتماعی

وی با بیان اینکه برای هر کدام از این عناوین، ایده ها و برنامه های عملیاتی دیده شده است، بیان کرد: به عنوان مثال، به موازات اینکه ما کارویژه امنیت اجتماعی را با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و امنیت مردم پایه دنبال می کنیم و از دستگاه های ذی ربط این وظیفه و رسالت را مطالبه خواهیم کرد، موضوع حقوق اجتماعی را هم دنبال می کنیم تا حق مردم در بازسازی خانه ها، آسیب ها و خسارات به اموال و چالش های احتمالی در حوزه های شغلی و بیمه و... تامین و مراقبت شود.

معاون قوه قضاییه گفت: در اجرای این ۱۰کارویژه مهم اجتماعی هم از ظرفیت خیرین و سمن ها استفاده خواهیم کرد و هم از ظرفیت رسانه ها و تریبون داران تا یک جریان سازی اجتماعی هم شکل بگیرد.

وی اضافه کرد:معاونت های اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری ها در سراسر کشور ماموریت استانی خواهند داشت تا این طرح چند ضلعی پدافند اجتماعی را با شناسایی و بکارگیری همه ظرفیت های مردمی و نهادی، پیگیری و اجرایی کنند.

جهانگیر تاکید کرد: اعتقاد داریم با کار جهادی و برنامه های خلاقانه بسیاری از چالش ها و مشکلاتی که در پی جنگ تحمیلی برای کشور و مردم ایجاد شده است را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.

معاون قوه قضاییه در پایان سخنان خود گفت: از همه نخبگان، اساتید و فعالان حوزه اجتماعی درخواست می کنم تا ایده ها و راه حل های خودشان را در زمینه خدمت و کمک به مردم و برطرف نمودن پیامدهای مخرب اجتماعی در جنگ و پساجنگ را به معاونت اجتماعی قوه قضاییه منتقل کنند.