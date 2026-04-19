پویش ملی «امداد ایران ماهر» در ساری کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی هاشمی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز به کار پویش ملی «امداد ایران ماهر» خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مهارتی در مسیر بازسازی و ارتقای تابآوری اجتماعی کشور اجرایی شده است.
وی با اشاره به راهاندازی این پویش به همت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: «امداد ایران ماهر» به عنوان یک حرکت ملی، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و استفاده از توان تخصصی مهارتآموختگان، استادکاران و مربیان برای بازسازی زیرساختها و واحدهای آسیبدیده شکل گرفته است.
سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفهای ۲۲ بهمن ساری با بیان اینکه ستادهای استانی این پویش در ادارهکل آموزش فنی و حرفهای مازندران و شهرستانها تشکیل شده است، تصریح کرد: این ستادها با مشارکت استانداریها، فرمانداریها، بنیاد مسکن، جمعیت هلال احمر و شهرداریها، فرآیند ساماندهی و اجرای عملیات بازسازی را دنبال خواهند کرد.
وی ادامه داد: در گام نخست، از تمامی مربیان، استادکاران، متخصصان، مهارتآموختگان و علاقهمندان دعوت میشود تا برای مشارکت در بازسازی منازل، واحدهای صنعتی و خودروهای آسیبدیده در این حرکت ملی حضور فعال داشته باشند.
سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفهای ۲۲ بهمن ساری در پایان با اشاره به نحوه ثبتنام متقاضیان گفت: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به درگاه اینترنتی emdad.irantvto.ir نسبت به ثبت درخواست عضویت و مشارکت در این پویش اقدام کنند.
