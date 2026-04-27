اجرای پویش ملی «امداد ایران ماهر» در دیر

حسین درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح ملی «امداد ایران ماهر»، از تمامی استادکاران، متخصصان و مهارت‌آموختگان این شهرستان برای مشارکت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ارائه‌ی خدمات تخصصی دعوت کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دیر با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی متخصصان اظهار کرد: پویش امداد ایران ماهر با شعار برای ایران، فرصتی ارزشمند برای تجمیع توانمندی‌های فنی و مهارتی جهت خدمت‌رسانی به میهن عزیزمان است.

وی در تشریح جزئیات این فراخوان افزود: از تمامی استادکاران، متخصصان، مهارت‌آموختگان و آحاد مردم شریف شهرستان دیر که دارای مهارت‌های فنی هستند و علاقه‌مند به همکاری در زمینه‌های بازسازی منازل، صنایع و خودروهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر می‌باشند، دعوت می‌کنیم تا در این حرکت ملی مشارکت کنند.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان دیر خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به حضور در این طرح جهادی می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی اعلام شده درخواست عضویت خود را ثبت کرده و در پروژه بزرگ «بازسازی ایران جان» سهیم شوند.

درویشی در پایان ابراز امیدواری کرد که با روحیه جهادی و تخصص نیروهای بومی شهرستان دیر، گام بلندی در جهت رفع مشکلات هموطنان و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده برداشته شود.