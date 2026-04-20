به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازدید از رزمایش میدانی سازمان امداد و نجات هلال احمر، بخش‌های مختلفی از توانمندی‌های امدادی کشور در شرایط بحران به‌صورت عملیاتی به نمایش گذاشته شد.

در ابتدای این رزمایش، عملیات نجات افراد گرفتار در زیر آوار شبیه‌سازی شد؛ جایی که امدادگران با استفاده از تجهیزات تخصصی از جمله ابزارهای برش و اره‌های مخصوص، نحوه دسترسی سریع و ایمن به مصدومان را اجرا کردند. این بخش، تمرکز ویژه‌ای بر سرعت عمل و انتخاب ابزار مناسب متناسب با نوع آوار داشت.

در ادامه، عملیات نجات افراد سقوط‌کرده در چاه به نمایش درآمد و امدادگران نحوه انتقال ایمن مصدوم از عمق به سطح را تشریح کردند.

اسکان اضطراری؛ از خدمات اولیه تا حمایت روانی

یکی از بخش‌های قابل توجه این رزمایش، ایستگاه اسکان اضطراری بود. در این بخش، روند اسکان آسیب‌دیدگان در شرایط بحران به‌صورت کامل نمایش داده شد. علاوه بر تأمین سرپناه، خدمات تکمیلی نیز پیش‌بینی شده بود؛ از جمله استقرار پایگاه ثبت احوال برای ارائه خدمات هویتی، ایستگاه‌های حمایت روانی و همچنین فضای مخصوص کودکان با امکاناتی نظیر وسایل بازی.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، اسکان در شرایط بحران به سه دسته اضطراری، موقت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در طراحی این اردوگاه‌ها، اصولی همچون جانمایی سرویس‌های بهداشتی در جهت باد و با فاصله‌ای حدود ۲۰ تا ۵۰ متر از چادرها رعایت می‌شود. همچنین تأمین روشنایی و توزیع اقلام ضروری در قالب بسته‌های مشخص از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است.

اقلام مورد نیاز اسکان نیز در سه دسته زیستی، بهداشتی و غذایی تعریف می‌شوند که بخش غذایی شامل بسته‌های یک‌روزه، ۷۲ ساعته و یک‌ماهه است.

سگ‌های زنده‌یاب؛ قهرمانان بی‌ادعا

در بخش دیگری از این رزمایش، توانمندی سگ‌های زنده‌یاب و مربیان آن‌ها به نمایش درآمد. طبق اعلام مسئولان، در حال حاضر حدود ۲۵ قلاده سگ عملیاتی در تهران فعال هستند که هر یک دارای مربی اختصاصی هستند. نژادهای مورد استفاده عمدتاً شامل ژرمن شپرد و گلدن رتریور است.

در این میان، سگی به نام «بورا» که حدود ۹ سال سن دارد، به‌عنوان نمونه‌ای از تجربه عملیاتی معرفی شد. این سگ در مأموریت‌های مختلف از جمله زلزله و عملیات‌های جنگلی حضور داشته و توانسته بیش از ۲۰ نفر را زنده یا جان‌باخته شناسایی کند.

امدادرسانی در مناطق صعب‌العبور با اسب

در بخش پایانی رزمایش، یگان‌های امدادی سوارکار معرفی شدند. این نیروها با استفاده از اسب در مناطقی که امکان تردد خودرو وجود ندارد، عملیات امدادرسانی را انجام می‌دهند. این قابلیت به‌ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رزمایش مذکور، تصویری جامع از آمادگی و تنوع ظرفیت‌های امداد و نجات در کشور ارائه داد و نشان داد که مدیریت بحران، نیازمند هماهنگی چندبخشی و استفاده از ابزارهای متنوع انسانی و تجهیزاتی است.