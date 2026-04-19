۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

سفر رئیس جمهور آرژانتین به سرزمین های اشغالی 

خاویر مایلی، رئیس جمهور آرژانتین، در سفری رسمی برای افتتاح سفارت آرژانتین در قدس اشغالی وارد سرزمین های اشغالی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، خاویر مایلی رئیس جمهور آرژانتین که با حمایت دولت دونالد ترامپ در آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پست نخست وزیری آرژانتین رسیده است، در سفری رسمی وارد سرزمین‌های اشغالی شد.

وی قرار است در طول این سفر در مراسم روز نکبت موسوم به «عید استقلال رژیم صهیونیستی» شرکت کند.

مایلی در طول این سفر، قرار است سفارت آرژانتین در قدس اشغالی را پس از انتقال سفارت از تل آویو افتتاح کند.

مایلی همچنین یک خط هوایی مستقیم بین فرودگاه بن گوریون و بوئنوس آیرس را برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین دو طرف عملیاتی خواهد کرد.

