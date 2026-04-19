پیش نویس طرح ملی «سلامت محله محور-ایجاد محله تاب آور» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از انتشار پیش نویس طرح ملی سلامت محله محور_ایجاد محله تاب آور خبر داد.

این طرح با همکاری اعضای دبیرخانه طرح سلام تدوین شده است.

در مقدمه این پیش نویس آمده است:

سلامت اجتماعی یکی از ارکان اصلی سلامت انسان و جامعه است که نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت انسجام و تعاملات اجتماعی دارد. این مفهوم، علاوه بر جنبه‌های فردی، به نحوه ارتباط افراد با یکدیگر، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و حس تعلق به جامعه مربوط می‌شود. در بسیاری از جوامع شهری و محلی به‌ویژه در مناطقی که دچار تحولات سریع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده‌اند، سلامت اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

برای دریافت پیش نویس طرح ملی سلامت محله محور _ایجاد محله تاب آور کلیک کنید.