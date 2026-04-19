به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی ظهر یکشنبه در دویست و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به نقش راهبردی معلمان در جامعه اظهار کرد: معلم صرفاً یک مدرس نیست، بلکه واسطهای امین میان دولت و مردم و تأمینکننده فضای معنوی و روحی برای نسل آینده است.
وی افزود: در شرایطی که جامعه با چالشهای مختلف روبهرو است، نقش معلمان در هدایت فکری و فرهنگی دانشآموزان اهمیت دوچندان پیدا میکند و نباید اجازه داد محدودیتها یا شرایط خاص، جایگاه والای این قشر را تحت تأثیر قرار دهد.
لزوم تقویت تکریم معلمان در شرایط کنونی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با انتقاد از نگاههایی که تکریم معلم را تنها به زمانهای آرام و بدون چالش محدود میکنند، گفت: اگر در زمانهای عادی از احترام به معلم سخن گفتهایم، امروز باید این احترام را در عمل و با قدرت بیشتری نشان دهیم.
وی ادامه داد: شرایط خاص نباید موجب کمرنگ شدن توجه به معلمان شود، بلکه در چنین موقعیتهایی لازم است جامعه و مسئولان بیش از گذشته به نقش تربیتی و فرهنگی آنان توجه داشته باشند.
دعوت از دستگاهها برای مشارکت در برنامههای هفته معلم
ابطحی در ادامه با دعوت از همه دستگاههای اجرایی برای مشارکت در برنامههای گرامیداشت هفته معلم تصریح کرد: شهرداریها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف باید از تمام ظرفیتهای خود برای معرفی جایگاه معلم و برگزاری برنامههای شایسته در این حوزه استفاده کنند.
وی افزود: انتظار میرود هر دستگاهی متناسب با توان و ظرفیت خود در برگزاری برنامههای تجلیل از فرهنگیان مشارکت کند تا این مناسبت به شکل گسترده و اثرگذار در سطح استان برگزار شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان همچنین با تأکید بر حمایت استانداری از برنامههای مرتبط با فرهنگیان گفت: استانداری اصفهان با تمام ظرفیتهای اجرایی و اداری در کنار آموزش و پرورش قرار دارد و در زمینههایی از جمله تأمین هدایا و پشتیبانی از برنامههای فرهنگی همکاری خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این برنامهها برگزاری مراسمی در شأن و منزلت معلمان است تا نشان داده شود قدردانی از نقش هدایتگر و آگاهیبخش این قشر ارزشمند تحت تأثیر محدودیتها قرار نمیگیرد.
